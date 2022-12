“Te voy a hacer mierd*”: Anita Alvarado lanzó fuerte amenaza contra Daniela Aránguiz

Una brutal guerra se vive en la farándula local. Porque Anita Alvarado y Daniela Aránguiz han estado haciendo fuertes declaraciones, y ahora el asunto pasó a mayores, pues la Geisha chilena hizo una fuerte amenaza a Aránguiz, asegurando: “Te voy a hacer mierda” y “Ahora vas a sufrir”.

La muy pública pelea comenzó cuando el viernes Alvarado, quien estaba de invitada al programa “PH”, criticó sin piedad a Aránguiz respecto a su matrimonio con Jorge Valdivia. “¿No tiene dignidad esa mujer?”. dijo apuntando directamente a cuando Aránguiz dijo que si perdonaba nuevamente las infidelidades del Mago Valdivia, sería la última vez.

La respuesta de la panelista de “Zona de estrellas” no se hizo esperar. “Me da risa que esté hablando de ser digna”, dijo aludiendo al período en que Alvarado fue trabajadora sexual. No fue todo, porque luego Aránguiz arremetió contra Angie Alvarado: “No tengo la culpa que no pescaran en serio a tu hija y que tú no le enseñaste a no tener valor de meterse con hombres casados y con familias. Eso sí no es tener dignidad, ¿Andar escondida por nada o por plata?”.

Como era de esperarse, Anita Alvarado contestó en duros términos: “Bueno llegó la hora de responderte Daniela. Siempre he dicho que la gente básica no tiene más que sacar mi pasado, el que yo misma comenté. Hoy y solamente hoy, porque tengo cosas que hacer, no seguiré respondiendo”.

Cuando se esperaba que el asunto se calmara, la Geisha chilena volvió al tema y publicó un incendiario video con amenazas incluidas: “Me sacaste a mi hija en cara, la publicaste ahí... Ahora, vas a sufrir y te prometo vas a llorar, porque vas a saber la verdad de quién era tu marido, o de quién es. Y van a saber la verdad de quién eres tú también y qué me ofreció tu suegro para que yo me quedara calladita”..

“¡Te voy a hacer mierda! Nunca jamás... supera a mi hija, entiende, supérala. No es weá de plata, eso queda para ti”, agregó Alvarado