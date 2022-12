“Agradezco mucho esto”: Kathy Orellana se emocionó hasta las lágrimas al recibir inesperada ayuda

“Tengo depresión, me da miedo cantar, me da miedo salir, necesito ayuda...”, aseguraba Katherine Orellana, entre otras cosas, esta tarde a los panelista de Sígueme y te Sigo.

El programa de TV+ realizó un contacto con la cantante que habló de los difíciles momentos que ha atravesado en el último tiempo, tal como consignó el portal MiraloqueHizo.

Recordemos que la artista terminó en la clínica tras presentar algunos problemas de salud. A esto se suman sus problemas con los excesos como el alcohol, los cuales ella misma ha reconocido, razón por la cual hasta Daniel Fuenzalida le ofreció ayuda para que tomara un tratamiento en su centro de rehabilitación de las adicciones.

Esos mismos pasajes de su vida se pusieron a recordar en el programa farandulero, donde todos los panelistas intentaban aconsejar a la querida artista que afirmaba llevar cerca de cinco meses sin alcohol y tener todo el deseo de recuperar su vida.

Mientras hablaban sobre este delicado tema, fue Mauricio Israel quien lanzó una tremenda noticia: El productor musical, Rolando Riveros, se puso en contacto con él para decirle que estaba escuchando y quedó tan conmovido que decidió accionar y ofrecerle ayuda inmediata a la ex chica Rojo.

“La vamos a tirar para arriba de nuevo”

“Me impactó toda la historia de Kathy, es una gran mujer, una valiente”, partió contando por teléfono el productor musical Riveros, quien ya ha, que aseguró que ayudaría a Kathy Orellana con eventos.

“Voy a hacer contacto con mi gran amigo Tito Astete, que es un gran productor musical... y también con Ricardo Fica, para conseguirle todos los eventos que puedan haber para Kathy Orellana” , indicó Rolando Riveros, emocionando profundamente a Kathy, que para ese momento ya estallaba llena de lágrimas.

Además agregó: “La vamos a tirar para arriba de nuevo, porque ella es una gran cantante” y tras mostrarse muy emocionada con esta tremenda ayuda, Kathy pidió “que me den solamente una oportunidad para demostrar lo que soy, nada más”.

“Yo agradezco mucho esto, hay cosas que quizá no puedo remediar en inmediatez, pero si me dan tiempo y me fortalecen y me ayudan, yo puedo”, finalizó Katherine Orellana, sin poder creer esta nueva oportunidad que le puso la vida inesperadamente.