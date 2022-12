Alison Mandel generó debate por foto en bikini y tuvo que aclarar si hubo retoque

La standapera Alison Mandel, conocida por su participación en el Club de la Comedia y su paso por el Festival de Viña del Mar, generó debate en redes sociales luego de compartir una fotografía en bikini luciendo su esbelta figura. Si bien, recibió varias felicitaciones, hubo un comentario con tintes de mala onda, que provocó la controversia en su Instagram.

“Gracias mi veci por cuidar mi casa, mis plantas y darme un bikini para mis vacaciones”, escribió la actriz junto a una postal con sombrero, una camisón y un traje de baño que dejaba al descubierto su abdomen.

“Yo te AMOOOOOOOOOO”, “Estupenda”, “Mi hermosura y sus merecidas vacaciones”, “Que lindaaaaa”, le escribieron su amigas, ante la imagen de ella, feliz y radiante.

Pero, hubo un mensaje que abrió las puertas a las críticas de parte de una mujer que puso en duda que la figura de la esposa del también humorista Pedro Ruminot, fuese natural.

-“Que hermoso ver cuerpos reales”, escribió una de las seguidoras, sin imaginar que daría pie a la incredulidad de otra usuaria.

-“Y cuáles serían los irreales?”, preguntó la potencial hater.

-“Los que se retocan el para las redes sociales”, respondió, confiada que aclararía las dudas.

Pero, ahí fue cuando la mujer dijo todo lo que quería decir.

-“Y tú inocentemente crees que ella no retoca sus fotos?, en todo caso eso no tendría que ser un tema de controversia”, contraatacó junto a emojis riendo.

Ante esto, la joven que le explicó lo que eran los cuerpos falsos, le pidió que se calmara y que dejara de ser mala onda.

-“No entiendo por qué me atacas. Tú preguntaste, yo te respondo. Relájate!”

“Jamás cambio mi cuerpo”

Debido a la controversia, fue la propia Alison quien salió a poner paños fríos y aclaró si hubo o no retoque.

“@tamaramirin No, no está retocada. No hago eso con mis fotos. Juego con los colores pero jamás me cambio mi cuerpo ni mi cara en una foto. Abrazos”, aclaró, con un signo de la paz.