“Me sentí muy solo”: José Miguel Viñuela recordó su despido de Mega por corte de pelo a camarógrafo

José Miguel Viñuela aprovechó anoche su plataforma de animador del programa “Tal cual”, de TV+, para sincerarse respecto de lo que vivió el día después de haber decidido cortarle el pelo a un camarógrafo del matinal “Mucho Gusto”, un hecho que en 2020 fue muy criticado en redes sociales, derivó en una demanda del afectado en contra del periodista, y el despido del periodista del canal privado.

Un escándalo del que Viñuela repasó este martes junto a Raquel Argandoña y Jordi Castell, unos minutos después de iniciar la conversación respecto de “la dulce venganza”, tema donde los rostros de TV+ aportaron variados puntos de vistas.

Como el del animador, quien reconoció que de ser posible, no dudaría en disfrutar viendo caer a gente que, por ejemplo, ha dejado “sin trabajo” a miles de personas.

La amargura de José Miguel Viñuela

En ese contexto fue que Castell tomó la palabra para preguntarle, sin anestesia a Viñuela, si alguien le dijo que se detuviera en el momento en que le cortaba la cabellera al trabajador de Mega.

“A ti. ¿Nadie te dijo, huevón, para?”, consultó el fotógrafo, quien encontró la inmediata respuesta del exrostro del canal controlado por el Grupo Bethia.

“Pueden haberme dicho, pero en su minuto no lo escuché. Ahora, yo me hago responsable, Jordi, yo me hago responsable de lo que hice en pantalla”, inició el conductor.

“Así, si esto no, aquí jamás le voy a echar la culpa al empedrado, pero sí obviamente debo reconocer que también hubo un momento en que me sentí muy solo. Muy solo”, sinceró Viñuela, quien lamentó, tal como lo señaló en varias ocasiones, no haber recibido el apoyo de sus compañeros del matinal.

“En que necesité también apoyo, probablemente en pantalla, para haber enfrentado ese segundo día en que tuve que pedir disculpas. Me hubiese gustado haber estado más acompañado, ciento por ciento. Eso lo digo porque me sentí muy solo y de alguna manera asumí mi... pero puta, igual uno dice, tengo compañeros, estamos aquí, podríamos haber estado...”, reclamó el periodista, quien tras escuchar a Raquel justificar la reacción de sus excompañeros en que “ellos deben cuidar sus trabajos”, afirmó que en esos casos “cada cual cuida su parcela en esto en la televisión”.