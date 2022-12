Daniela Aránguiz destapó desconocido romance de Karen Bejarano con seleccionado chileno: “Lo único que voy a decir es...”

Después de la polémica que tuvo estos días con Anita y Angie Alvarado, por el romance que sostuvo la hija de la otrora Geisha con Jorge Valdivia, la figura de Daniela Aránguiz ha ganado mayor espacio en el programa “Zona de estrellas”, donde es panelista, y en los medios, que masivamente han recogido sus impresiones respecto del affaire de su exmarido.

Con ese nivel de exposición, la mediática se ha desatado con luces propias esta semana en el estelar de espectáculos de Zona Latina, donde ha lanzado variados golpes a cada una de las famosas que han comentado su round con las Alvarado. Una de ellas, la cantante Karen Bejarano, a quien anoche le anotó un gol de media cancha que bien querrían poder convertir en la actual selección de Eduardo Berizzo.

Esto, luego de intervenir en una sección del programa, donde sus colegas del panel comentaron respecto de los conocidos romances de algunos futbolistas de la Roja.

Con Mauricio Isla, Arturo Vidal, Gary Medel, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Mauricio Pinilla y Valdivia como los estandartes del combinado nacional fuera de la cancha, en el espacio farandulero hablaron de sus amoríos, entre chicas reality, modelos y otras figuras, espacio que aprovechó la expareja del Mago para lanzarse con un pase de 50 metros para que sus compañeros se anotaran un golazo televisivo y casi desconocido en el ambiente.

El desconocido amorío de Karen Bejarano

“Les faltó (en el pizarrón que se instaló en el estudio y donde pusieron las mujeres vinculadas a los tres futbolistas) la Karen Paola con Gary Medel”, dijo, risueña, Daniela, cuya intervención dejó de una pieza a los demás panelistas del programa, quienes inmediatamente le preguntaron a la mediática por la veracidad de sus dichos.

“Lo único que voy a decir es que Gary pololeó con la primera señora porque se parecía a Karen Paola”, adelantó Aránguiz, quien aclaró que este romance se dio en los tiempos en que la cantante no era conocida como Karen Bejarano, y antes de emparejarse con su actual marido, Juan Pedro Verdier.

Daniela Aránguiz lanzó anoche la bomba del romance que habrían mantenido Bejarano y Medel. Fuente: Zona Latina.

“Ahora no, estoy hablando de Karen Paola, no de Karen Bejarano, la niña simpática, la que no tenía el ego a la mier...”, remató Daniela.

Su inesperada revelación no fue respondida esta jornada por la aludida, quien sin embargo usó sus redes sociales para realizar un par de publicaciones que bien podrían dirigirse a quien fuera su examiga, y con quien terminó distanciándose este año cuando ambas disputaron la final de “El discípulo del chef”.

“Sory (...) cuando la persona que quería cortar me corta. Un acuario (su signo) dice: ‘Perfecto. La basura se sacó sola’”, donde la artista habría acusado el golpe de su, ahora, examiga y nueva enemiga de la farándula.