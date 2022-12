“Ya no me seduce la idea de ser súper famosa”: Fran García-Huidobro aseguró que no le interesa trabajar en teleseries

La actriz y actual jurado del programa “Yo soy”, Francisca García-Huidobro, será una de las dos invitadas de esta noche en “Socios de la parrilla”, donde aparte de recibir un emotivo homenaje de su hijo Joaquín, revelará los motivos por los que ya no le interesa regresar a las teleseries.

En un adelanto de Canal 13 del programa que emitirá hoy, y al que tuvo acceso Publimetro, la figura de Chilevisión le confesará a los conductores del espacio, Jorge Zabaleta, Pancho Saavedra y Pedro Ruminot; e Ingrid Cruz, la otra figura invitada del espacio, que aunque le llegara un tentador ofrecimiento para un rol protagónico en alguna novela nacional, no dudaría ni un instante en descartarlo. No porque sea incapaz de interpretarlo, sino que porque a estas alturas de su vida “ya no me seduce la idea de ser súper famosa”.

La revelación de Francisca García-Huidobro

“Aunque me llamara Quena Rencoret (directora de la exitosa área dramática de Mega, el canal líder en materia de teleseries en la pantalla nacional) no lo haría. No, y menos un protagónico que entras a las ocho de la mañana y sales a las 10 de la noche”, afirmó Fran.

“Hoy día quiero ganar más y trabajar menos. Ya no me seduce la idea de ser súper famosa”, revelará la actriz que participó de algunas teleseries en la señal del canal controlado por el clan familiar de los Luksic, como “Cerro Alegre”, “Eclipse de luna” o “Corazón pirata”.

De todos modos, la opinóloga recordará en el programa de esta noche algunas anécdotas de su paso por el área dramática de Canal 13, donde en 2001 tuvo su último trabajo actoral junto a Zabaleta y Cruz en “Corazón pirata”.

“Es que a mí me tocaron puras parejas como las pelotas. A mí, nunca un Zabaleta, nunca un (Cristián) De la Fuente. ¡No! A mí no me tocó nunca. A mí me tocaba en la vida real, jajajá”, afirmará la exesposa de Julio César Rodríguez, quien en una parte del programa será sorprendida por su hijo Joaquín (16 años), quien llegará al estudio cantándole a la actriz una de sus canciones urbanas.

El también hijo del conductor de “Contigo en la mañana” emocionará a García-Huidobro al afirmar a los animadores del espacio que su madre “es mi base. Yo siento una dependencia ‘brígida’ hacia ella. Peleamos y nos arreglamos al tiro. Nosotros nos queremos mucho”.

La emotividad no sólo correrá por el lado de la figura de Chilevisión, sino que también llegará a Ingrid Cruz, que presentará por primera vez en pantalla a su hija Emilia (15), quien confesará su admiración por su madre y sus deseos de seguir sus pasos actorales.

“Mi mamá es una persona muy apañadora, siempre me trata de entender, yo le cuento todo”, dirá la joven en un programa que promete muchas risas, historias y emociones este jueves, inmediatamente después de “Tele13 Central”.