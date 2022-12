“¡Cariñoso saludo a los que dieron por muerta la farándula!”: Fran García-Huidobro sobre el conflicto entre Anita Alvarado y Daniela Aránguiz

Fran García-Huidobro compartió su particular opinión ante la transmisión en vivo de Anita Alvarado, que tenía como objetivo defender a su hija Angie de las ácidas palabras de Daniela Aránguiz.

En el Instagram Live, la antigua geisha sacó algunos trapitos al sol sobre el pasado del exmarido de la chica “Mekano”, Jorge “Mago” Valdivia.

Sin embargo, no solo fueron las palabras lo que le llamó la atención a la comentarista de espectáculos, sino las 82 mil personas conectadas para saber el cahuín, entre ellas: Kel Calderón, Michelle Carvalho y la Botota Fox.

“¡Cariñoso saludo a los que dieron por muerta la farándula!”, escribió la jueza de “Yo Soy” en sus redes sociales, asegurando que este lado de las comunicaciones sigue vivo.

Segundos más tarde, la Fran aclaró que su mensaje no iba dirigido hacia ninguna de las dos involucradas, Anita Alvarado o Daniela Aránguiz.

“82 mil personas se conectaron a ver el live de Anita Alvarado. Yo por razones personales e históricas, tengo mucho cariño por Anita Alvarado y Daniela Aránguiz, ese no es mi tema, yo no me meto ahí”, enfatizó en el video subido a la red social.

“Lo que me parece muy interesante, es la cantidad de gente que ve estos tipos de live y dan por muerta la farándula, la farándula nunca muere, nunca ha muerto”, afirmó.

Finalmente, la comunicadora le mandó un mensaje a sus seguidores: “Si se va a volver a hacer farándula o no, no es una decisión mía, es una decisión de los canales de televisión, pero de que a la gente le gusta, le gusta. Así que salgan del clóset y asuman que les encanta la farándula y a mí también, obvio”, sentenció.