“Buenos días a todos” suma otra baja antes de cerrar 2022: rostro del matinal emigra a 24 Horas

Esta mañana, a pocos minutos del final de otro capítulo del matinal “Buenos días a todos”, se concretó una nueva salida de uno de los rostros estables del programa de TVN.

Se trata de la periodista Nathalie Catalán, quien dejará la conducción del programa del canal público para dedicarse a la realización de reportajes en el departamento de prensa de 24 Horas.

Fue Rafael Venegas el encargado de confirmar el anuncio, quien junto a Gino Costa seguirá a la cabeza del espacio hasta que Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, los animadores confirmados por TVN para el próximo año, asuman sus funciones en el programa.

“Hoy es un día especial para nosotros como equipo”, señaló Venegas, quien tras anunciar en pantalla el alejamiento de Catalán, aseguró que su ahora excompañera en la animación de BDAT “va a comenzar una nueva etapa y no puedo dejar de emocionarme, porque ha sido bonito compartir contigo. (Asumes) un nuevo desafío profesional en TVN”.

La nueva baja del matinal de TVN

La aludida, visiblemente emocionada, reconoció su despedida del programa no sin algo de nostalgia por dejar un equipo con el que “he aprendido mucho”.

“Hoy es mi último día en el matinal de Chile, el ‘Buenos Días a Todos’. Agradecida porque yo llegué a hacer reportajes. Así, bien seria yo, y me voy convertida en otra persona. He aprendido mucho, he aprendido profesionalmente, pero sobre todo como persona”, señaló la periodista.

“Tengo grandes amigos, la Pitu (Josefina Valenzuela), la Alexandra, tú Rafa. La generosidad de Gino (Costa) también, cuando se integró a nuestro panel. He aprendido de ti mucho, también, y agradezco ser así de partner. ¡Qué decir del Rafa, también! Se sienta al lado mío, junto a la Alexandra. Todos esos almuerzos conversados”, prosiguió Catalán, quien iniciará su aventura en prensa de 24 Horas a partir de enero del próximo año.

“En enero comienzo en prensa, paso a formar parte del equipo de 24 Horas, haciendo reportajes y cositas varias. Se vienen cositas, así es que voy a seguir aquí siendo parte de la familia de TVN, entregando lo mejor desde el corazón, pero agradecerles también a ustedes, la audiencia, que nos estuvo abriendo las puertas de su casa todos estos meses junto al Rafa, a Gino y a todo el equipo de ‘Buenos días a todos’”, recalcó la periodista, quien reiteró su emoción en su cuenta de Instagram, donde compartió a sus seguidores una publicación junto a una serie de fotografías junto a sus, ahora, excompañeros del matinal.

“Hoy se cierra un ciclo muy especial, impensado, vertiginoso, lindo y en el que crecí tremendamente como profesional, pero sobre todo como persona. Agradezco de corazón a cada uno de quienes forman parte del @buenosdiasatodoscl. A todos, por su cariño, su apañe y su amor por el equipo, son muchos y no todos salen en las fotos, pero todos son fundamentales. De todos me llevo solo cosas buenas y nos seguiremos viendo con muchos de ustedes por los pasillos de @tvn. En unos días comienzo un nuevo ciclo en TVN desde el gran departamento de prensa de @24horascl en el que daré lo mejor de mí. Gracias por todo amigos del matinal. Y gracias también a quienes nos dieron la oportunidad de acompañarlos cada mañana. Los quiero mucho y (...) ¡Se vienen cositas”, finalizó.