Mal augurio: Paula González predice si hay reconciliación entre Daniela Aránguiz y Valdivia

La numeróloga Paula González predijo respecto a un posible remember entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, tras poner término al matrimonio debido a los “fuera de juego” del exfutbolista. En conversación con el medio Tiempo X, la tarotista sacó tres cartas y realizó su vaticinio: “Lo veo difícil”.

“La primera carta se llama: ‘El pensamiento’ y es una carta que dice que cada uno de ellos está pensando en hacer su propia vida, quieren tomar el control de su vida, quieren hacer lo que ellos estimen conveniente”, señaló.

Después, indicó: “La siguiente carta se llama: ‘La venganza’ y es una carta que dice que hay mucho resentimiento en este momento, mucha rabia, mucha ira. Entonces es como te odio, pero no te quiero ver muerto”.

Finalmente, señaló que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia no volverían, tras revisar la última carta.

“Y la última carta que es la búsqueda, que es caminar de la mano, pero no como pareja. Es que esta carta es celibato y castidad. Entonces no muestra una relación de pareja, muestra (como) yo hago mi destino, controlo mi temperamento y seguimos adelante, pero no como pareja”, comentó Paula González sobre esta relación.

Sobre volver a retomar este romance, aclaró por última vez: “Lo veo difícil, no lo doy por sentado, ni lo escribo ante notario, pero yo creo que no”.

El fin de la relación

Fue en septiembre que salió a la luz pública que la pareja se había separado, pero hace buen tiempo atrás.

La panelista de “Zona de Estrellas” había lanzando varias indirectas a través de su Instagram y se habían dejado de seguir en la red social con Valdivia. No sólo eso, también desaparecieron las fotos de su esposo en la cuenta, quien además publicó extraños mensajes con respecto a la separación de pareja.

Incluso, se hablaba que el exjugador estaba viviendo en la casa de sus papás y que no habían pasado juntos las fiestas del 18 de septiembre.