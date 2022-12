“Estaban a los besos”: Mauricio Pinilla y Gala Caldirola se dejaron ver públicamente

Los rumores de romance entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola ya no son tal. Primero, fue la propia Gisella Gallardo quien confirmó que su exmarido estaba pololeando con la española. Luego, la pareja fue grabada en un evento familiar y ahora se dejaron ver públicamente, disfrutando de una buena mesa en un restaurante, según mostró el periodista Sergio Rojas en el live de Instagram que realiza cada domingo, “Que te lo digo”.

“Este video es la comprobación oficial que continúan juntos. Esto, ocurrió el día martes a las 19:00 horas en un restaurante, junto a 10, 12 personas. Estaba Pinilla con toda su familia y llega Gala Caldirola, saludándolo de un beso en la boca”.

Las imágenes fueron grabadas por un comensal que se encontraba en la mesa aledaña, quien habría señalado que la pareja “esta a los besos”. Incluso, “”algo habría pasado, que la familia le dice Galita no te enojes. Y Mauricio pide que por favor, no le den más margaritas a esta mujer” habría señalado, según palabras del expanelista de “Me Late”.

Además, la panelista de “Zona de Estrellas” Paula Escobar, comentó que la familia de Mauricio, dejó de seguir en Instagram a sus sobrinos.

“El vienes, vuelve a salir Mauricio Pinilla con Gala. Primero fueron a comer y luego fueron a (Club) Amanda, y no fueron solos. Fueron con Sandra Pinilla, Claudia Pinilla, entonces estamos hablando que Gala se ha transformado en la cuñadísima. Nunca más hablaron con su excuñada Gissella Gallardo. Y lo más heavy de caso, que la familia de Pinilla dejó de seguir por las redes sociales a los niños del matrimonio”.

Gala con guardaespaldas

Lo más insólito, es que la española estaría con guardaespaldas para protegerse del asedio, señaló la compañera de Rojas y Luis Sandoval.

“Yo no sé quién paga. Me dijeron que Gala había pedido guardaespaldas para que no la molestasen”, durante la noche de fiesta en el club del sector oriente.

Las primeras imágenes en familia

Días atrás, fueron grabados compartiendo juntos en un evento familiar, registro que fue compartido por el sitio Infama en su cuenta de Instagram y quienes aseguraron que fue publicado por la propia hermana del exfutbolista.

“Lo que todos esperaban...las primeras imágenes de Pinilla con Gala en un evento familiar ayer sábado”, publicó el medio. Quienes, además agregaron que fueron compartidas desde el círculo del comentarista deportivo, pero luego las borraron de Internet.

En el video, se ven a ambos frente a frente junto a otras personas, en lo que pareciera ser un fiesta.

Además, contaron que efectivamente la relación había llegado a su fin, pero que se reconciliaron hace unos días.

