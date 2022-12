Ni ahí con las críticas de Anita Alvarado: Daniela Aránguiz quiere estar ¡embarazada!

Tras la mediática pelea con Anita Alvarado, quien la trató de indigna por aguantar las infidelidades de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz hizo oídos sordos a las entrometidas críticas a su vida familiar y sorprendió señalando que ¡quiere estar embarazada!. Esto, durante las vacaciones que realizó con sus hijos y exmarido a Estados Unidos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la panelista de “Zona de Estrellas” publicó el particular mensaje, que seguro pondrá el grito en el cielo de la exGeisha, considerada desde hace unos días como su archirrival.

“Que ganas de estar embarazada. Me encantan las guaguas, son mi debilidad”, expresó Aránguiz generando diversas reacciones, ante la incredulidad de las cibernautas y la pregunta si le gustaría tener un nuevo bebé con el exfutbolista.

Horas antes, la exchica Mekano, conocida por su frase “tengo la pura cara de cuica”, compartió otra historia donde se veía feliz de la vida junto a Valdivia, compartiendo una bebida energética mientras disfrutaban sus vacaciones en familia.

“Lo amo profundamente”

Sin embargo, sus mensajes tampoco son tan sorpresivos, puesto que a pesar de la separación con Jorge Valdivia, Aránguiz siempre ha señalado que por sus hijos mantendrán una buena relación, sin rencor.

“Feliz cumpleaños Jorge, siempre seremos familia”, le escribió hace meses atrás saludándolo por su vuelta al sol.

Incluso, en el programa Buenas noches a todos en TVN contó de las vacaciones que realizarán a Estados Unidos, donde aseguró que no tendría problemas en “dormir” con su exmarido”.

“Podría dormir con él, no tengo ningún problema. No significa que tenga que pasar algo. Con él siempre voy a tener una conexión especial. Lo amo profundamente, como persona, porque crecimos juntos. Lo conocí cuando tenía 18 años, y estuvimos muy solos viviendo afuera. Nos afiatamos como amigos. Nosotros siempre vamos a ser familia y ojalá siempre seamos amigos y no enemigos. Hemos peleado como todo el mundo, pero yo no soy rencorosa”, remató.