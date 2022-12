“Te estan pagando un dineral, hue...”: Claudio Reyes criticó a su examigo Bombo Fica tras filtración de millonario sueldo

Según el comediante, cantante y actor Claudio Reyes, tiempo atrás él era bien amigo del humorista Bombo Fica, el mismo que en las últimas semanas ha saltado a la palestra por recibir -supuestamente- cien millones de pesos a cambio de subirse a alegrar a los chilenos, arriba del escenario del Festival del Huaso de Omué 2023.

Sin Embargo, el mismo Bombo negó que haya recibido esa millonaria suma, pese a que muchos no le creen ni lo que reza. Tal como el ex Japenning con Ja, el cual no se guardó nada en contra de Fica, criticándolo en la última emisión del programa de YouTube Viernes Troll.

“¡Comunista, poh!”

“¿Cómo puede vivir con esa plata? Comunista, poh”, patrió diciendo Claudio Reyes, al conocer la millonaria cifra que habría recibicibido su expartner del humor y que fue publicada en varios medios, eso sí, también con la aclaración del mismo aludido asegurando que no fue así.

De todas maneras, el intérprete de Charly Badulaque luego aseguró que: “Yo era amigo de él. Yo soy testigo de un festival, en mi pueblo, en Longaví, donde le fue fantástico y le pagaron una millonada que no te la podís explicar”.

Y además lanzó una crítica sin filtro contra Fica por incorporar, según él, tallas con un componente político: “Resulta que metía sus tips, metía su ideología entre medio de los chistes”, recordó, tal como consignó el sitio de La Cuarta.

“Y vamos dándole con ‘el pueblo’... oye, hue.., si te están pagando un dineral, hue..., que son no sé cuántos sueldos mínimos y el hue... ahí haciendo proselitismo”, dijo molesto Claudio Reyes.