Bombo Fica reveló monto que le ofrecieron en Viña y la razón de bajarse de la Quinta Vergara: “Un festival donde no hay dinero”

Bombo Fica, uno de los espectáculos de humor ya confirmados y anunciados en la parrilla programática del próximo Festival de Huaso de Olmué, fue uno de los nombres que, entre polémicas mediáticas, fracasó en sus negociaciones con la organización del Festival de Viña del Mar 2023.

Conversaciones que Fica reconoció existieron, pero que finalmente se cayeron debido al bajo monto que le ofrecieron a Bombo para pisar nuevamente el escenario de la Quinta Vergara, y que esta semana sinceró en entrevista con Julio César Rodríguez en “Podría ser peor”, de radio Biobío.

“(Los organizadores del Festival de Viña) cambiaron las reglas del juego y el canal (13) ya no tomaba la decisión, lo hacía una productora (Bizarro, de Alfredo Alonso) y entendía que el presupuesto para el humor era distante al de los artistas extranjeros”, enfatizó Daniel Fica, nombre real del humorista.

El dinero que rechazó Bombo Fica

En ese contexto, fue que le transparentó a Julio César los polémicos montos involucrados en su negociación con el festival viñamarino, los cuales estaban por debajo de sus expectativas para subir a un escenario que “es una caja de Pandora”.

“Te puede ir bien o mal y no es una aventura tan fácil. Me ofrecieron 40 millones (de pesos) y encontré que estaba un poco distante a mis pretensiones. Estamos hablando de festival donde no hay dinero (para los artistas chilenos”, afirmó el comediante, quien también dio pistas respecto del show que sí presentará en el Festival del Huaso de Olmué.

“No tiene que ver con lo político”: Bombo Fica reveló detalles de su show para Olmué tras dichos de Claudio Reyes

“Te están pagando un dineral, hue...”: Claudio Reyes criticó a su examigo Bombo Fica tras filtración de millonario sueldo

“Estoy re contento y creo que estoy en el lugar indicado para hacer mi trabajo. Al chileno le gusta reír y va a salir igual por la tele así que me voy a dar el gusto de entregarle humor a la gente del pueblo. Uno tiene que llevar lo mejor que tiene, lo que sabes que es más asertivo para el público y de ahí viene el desafío de ver el trabajo a futuro. Vamos a hacer una propuesta distinta con proyecciones audiovisuales para el espectáculo”, aclaró Bombo, cuya rutina abordará temáticas cotidianas y la actualidad nacional.

“Está relacionada con el covid-19 y cómo lo enfrentamos, ya que es algo que nos tocó a todos en lo profundo y transversal. No tiene que ver con lo político, está entretenido, bien armado y la gente que ha escuchado lo ha disfrutado mucho”, cerró.