“Nunca he sido amigo de él”: Bombo Fica barrió con Claudio Reyes por las críticas que lanzó en su contra

“Quiero aclarar que yo nunca he sido amigo de él”, dijo de entrada el humorista, Bombo Fica, esta tarde de martes, cuando se comunicó con el programa Sígueme y te sigo de TV+. Espacio donde despotricó en contra de su colega Claudio Reyes.

Es que Bombo Fica no dejó pasar las duras críticas que lanzó el actor en su contra y le respondió con todo a su colega. Todo comenzó cuando Reyes arremetió en contra del comediante, a quien considera su ex amigo, durante una reciente edición de Viernes Troll, tal como consignó La Cuarta.

“¿Cómo puede vivir con esa plata? (...) Yo era amigo de él. Yo soy testigo de un festival, en mi pueblo, en Longaví, donde le fue fantástico y le pagaron una millonada que no te la podís explicar”, dijo el viernes pasado el intérprete de Charly Badulaque, refiriéndose al supuesto millonario pago que habría recibido Bombo Fica por presentarse en próximo Festival del Huaso del Olmué.

Por eso, el aludido agarró la tribuna del programa de TV+ para lanzar su verdad contra Reyes.

“Para mí no existe”

Cuando Bombo Fica dijo que jamás había sido amigo de Claudio Reyes, fue Mauricio Israel el primero en preguntarle, por qué entonces lo dijo.

“No, nunca, eso es mentira, nosotros nos conocíamos, jugábamos a la pelota, nos encontrábamos en un algún show… teníamos una relación digamos cordial de colegas. Pero yo no le conozco ni su familia, él no conoce ni la mía, nunca hemos compartido como amigos”, explicó.

Además, el Bombo aseguró que “la verdad es un tema que no me interesa lo que diga Claudio Reyes, porque para mí Claudio Reyes no existe.

Pero el humorista también se refirió a la crítica del ex Jappening con Ja sobre su posición política y por el hecho de que habla de eso en sus rutinas.

“Lo que yo hago en mi trabajo es una crítica social, yo critico el modelo, el sistema, pero nunca he hablado de política ni he marcado ni siquiera mi posición, es más, me burlo de eso en el escenario. Incluso va gente de derecha a ver mi show, esto es bastante transversal”, aclaró el humorista.

También agregó que “no tiene que ver con que yo tenga una opción o una opinión política. Pero mis espectáculos son totalmente transversales, nunca he hecho nada con alusión a lo político partidario”, aseguró Bombo Fica.

Para finalizar, el humorista de traje blanco volvió a insistir que “no vale la pena desgastarse en algo que puede decir un personaje el cual para mi no tiene ninguna importancia, no existe para mi. Solo aclarar que nunca fuimos amigos”.