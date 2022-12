“Una experiencia súper fuerte”: Denise Rosenthal reveló el duro momento que vivió luego que su padre se contagiara de covid-19

Denise Rosenthal estuvo anoche en el late “Pero con respeto”, donde le reveló al conductor Julio César Rodríguez de los duros momentos que debió enfrentar con su padre, quien el año pasado se contagió de covid-19 y debió permanecer una semana internado en dos clínicas de la capital.

La confesión de la cantante, quien en el programa de Chilevisión dio cuenta de parte de su nuevo trabajo musical, llegó al sincerarle al periodista que “el concepto” de su próximo disco está muy vinculado a la enfermedad de su padre y todo el proceso introspectivo que padeció la cantante durante la semana en que su progenitor estuvo intubado.

La incertidumbre de Denise Rosenthal

“Cuando me puse a componer para este álbum yo pasé un momento medio complicado, el año pasado, porque esto no lo he contado, pero mi padre tuvo covid-19, y mi padre es mi partner, es mi compañero, trabajé mucho tiempo con él”, inició Rosenthal.

“Durante su enfermedad él estuvo hospitalizado, intubado, estuvo una semana. Lo tuve que llevar yo en la ambulancia, fue una experiencia súper fuerte”, relató la artista, quien aclaró que tras ese episodio, en medio de la fase más compleja de la pandemia, con todas las restricciones de visitas a los pacientes para evitar propagar el contagio, su padre por estos días está mejor.

De todos modos, y pese a las prohibiciones de las dos clínicas donde estuvo su padre, la cantante le confidenció a Julio César que igual se las ingenió para poder visitarlo con todas las precauciones impuestas por los recintos asistenciales.

“Sueño con que el respeto artístico no se vea determinado por lo que use”: Denise Rosenthal sobre su look en los Premios Musa

Mezclaron peras con manzanas: Piden que vuelva Miss Reef tras look de Denise Rosenthal

“Gracias a Dios está bien. Te amo, papi. La cosa es que en una de esas, cuando estaba hospitalizado, yo no podía hablar con él, nada. Y fui yo quien lo llevé en la ambulancia y todo, y yo lo dejé ahí a mi viejo, como que uno no sabe en esos momentos si lo vai (sic) a volver a ver, poh. Porque realmente era dejarlo e irte a la casa, y no sabías, y te llamaban una vez al día. Ahora, entre nosotros -le confesó a Rodríguez-, yo igual si (lo visité). Hice unas galletitas y primero estuve en una clínica privada y después en otra clínica y yo en cada clínica hice unas galletitas, porque igual estaba súper agradecida de todo el personal médico y le llevé a todas agradeciéndoles porque estaban cuidando no solo a mi papá, sino que a un montón de gente”, contó Denise, quien recordó que en aquel instante no pudo contener las lágrimas ante la incertidumbre del desenlace que podría tener su papá.

“E igual yo llorando, como que... y ahí me lo dieron (el buzo blanco) y pude entrar (a la pieza donde estaba internado su padre). La cosa es que en uno de esos momentos comencé a meditar, empecé como a usar audio de relajación, se los recomiendo mucho a la gente en la casa sobre todo cuando uno está pasando por momentos complicados, siempre hacerlo, porque de verdad que ayuda mucho”, puntualizó Denise, quien reconoció que ese momento de incertidumbre y angustia fue el que finalmente le dio el concepto de su nuevo trabajo musical.

“No me vas a creer, pero en ese momento tuve como una iluminación, y me dije: ‘Esto es el concepto de mi nuevo álbum’. No puedo adelantarte nada, porque igual ahora ya se ve, porque sale abajo del video ‘continuará’ y es la presentación de este nuevo personaje que estoy desarrollando”, cerró.