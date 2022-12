“Sueño con que el respeto artístico no se vea determinado por lo que use”: Denise Rosenthal sobre su look en los Premios Musa

Denise Rosenthal acaparó todas las miradas con su osado e innovador look en los Premios Musa 2022. Sin embargo, no todos los comentarios fueron buenos, ya que muchos se fueron en contra de la propuesta.

A raíz de esta situación, la artista nacional utilizó su cuenta de Instagram para realizar una intensa reflexión sobre este tema.

“La única ganadora mujer, de las 14 nominaciones. Me siento profundamente agradecida por su amor, su lealtad y su cariño incondicional. Y aún así, me encuentro con emociones encontradas”, inició sus agradecimientos tras haber obtenido el galardón como Mejor Artista Pop del Año.

“A nuestras artistas, cuidémoslas, hagámoslas crecer, potenciémoslas a seguir esparciendo sus raíces. Está en nosotr@s generar el cambio. Quiero dedicarle este premio a todas mis reinas, que aunque no lo crean me hacen más fuerte y que con su apañe inspirador, van floreciendo junto a mi en cada partitura, y en cada paso que doy, y que damos juntas, entrelazadas. Les amo mucho”, añadió.

Posteriormente, comentó que “el poder conectar con ustedes y sentir su amorcito. Y espero que ustedes también sientan el mío, cada vez que abro mi corazón con sinceridad a través de mi música y de mis propuestas”.

Finalmente, Denise quiso dar su visión tras las ácidas críticas: “Sueño con el día en que la libertad de expresarse no sea algo que genere una controversia, en que mantengamos el foco en las cosas constructivas, y en el que el respeto artístico no se vea determinado por lo que use o no use”, sentenció.