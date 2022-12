“Absolutamente falso”: Mauricio Israel acusó a Pamela Jiles de inventar noticia

El comentarista deportivo y panelista del programa “Sígueme y te sigo”, Mauricio Israel, sacó a colación una antigua información que dio la diputada Pamela Jiles contra su persona, cuando era periodista farandulera, y la acusó de mentir y “desinformar a la gente”. Esto, a raíz, de los último comentarios que realizó la parlamentaria contra él, por temas de pensión alimenticia.

“Cuando fui a un reality de Canal 13, en un programa de farándula se dijo que estaba la PDI afuera esperando que yo terminara mi participación para llevarme detenido. Eso fue un invento”, manifestó, como dejando en antecedente que los comentarios que realiza Jiles, pueden estar empañados con algunas inexactitudes.

[ Surfista asegura que polola de Camila Recabarren fue su pareja hasta hace muy poco: dice haber sido engañado ]

“Desinformando a la gente”

A raíz de esta aclaración, sus compañeros de TVMás, le preguntaron quién había “inventado” que la policía estaba tras sus pasos, a lo apuntó directamente a la expanelista de “Primer Plano” en Chilevisión.

“Lo dijo Pamela Jiles, yo no tengo ningún problema en decirlo. Ella dijo, ‘Mauricio Israel va a ser detenido por la PDI apenas salga del reality’. Ella afirmó algo que era absolutamente falso. Me imagino que ahora ella, como es diputada, se conoce mejor las leyes y sabe que los reality no tienen fuero y la PDI puede llegar, entrar y detener”, se desahogó.

Toda esta aclaración, la realizó luego que Jiles comentara sobre él en “Podemos Hablar”, refiriéndose a sus polémicas por pagos de pensión alimenticia con su hija adolescente. “Las damas no estamos dispuestas a soportar más, es a los papitos corazón”.

Ante esto, Israel le bajó el perfil y recalcó que años atrás habría mentido.

“Me parece bien, tiene todo el derecho, todo el mundo puede opinar... Pero yo recuerdo que en esa oportunidad ella afirmó algo que no solamente no era efectivo, sino que estaba desinformando a la gente”.