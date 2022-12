Expareja de Millaray Viera rompe el silencio y responde a rumores de infidelidad

La expareja de Millaray Viera, Cristian “Chino” Sepúlveda salió a desmentir los rumores faranduleros que decían que la relación con la animadora se había terminado producto de la intervención de terceras personas, y descargó toda su furia contra los medios de comunicación que “amplificaron” el cahuín, señalando que “a mí nadie jamás me ha preguntado”, escribió en su cuenta de Twitter.

“A mí nadie jamás me ha preguntado si el rumor que algunos medios han amplificado es cierto y bueno: No es cierto. Mi relación con la Milla no se terminó por una 3ra persona”, comentó en la publicación de otro medio de prensa que había titulado ”El fuerte rumor que desacredita a Millaray Viera en su ruptura con su ahora ex pololo”.

“Hay cariño entre nosotros”

Con esto, el publicista defendió con uñas y dientes a su expareja, con quien habría terminado dos días después del cumpleaños de ella -según contó a Publimetro el periodista Jon Reyes- y agregó que solo hay buena onda entre ellos.

“Hay cariño entre nosotros y entre nuestras familias. Nada más que agregar”, finalizó.

La información que se difundió en los medios, surgió desde el live de Instagram “Que te lo digo”, que realiza cada domingo el periodista Sergio Rojas, junto a Paula Escobar y Luis Sandoval, donde contaron un rumor que sería “un secreto a voces”.

Publimetro intentó obtener la versión de Millaray Viera, pero la animadora no respondió al llamado.