“¿Sabes lo que me has provocado?”: Kramer reveló el duro descargo de Pablo Zalaquett

En su libro “Stefan, Memorias Breves Autorizadas por Kramer”, el comediante reveló las graves consecuencias que provocó su imitación al exalcalde de las comunas de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett, quien lo encaró debido a los daños psicológicos que le causó la parodia hacia su persona, según consignó TiempoX.

“Muchos dicen que le destruí su vida por como lo representé. Fue un invento mío, porque hice un personaje que hablaba con una voz un poco más aguda… y en un momento en el set de televisión, en vivo como de la nada, por estirar una frase, salió el famoso grito iiiiii””, reflexionó.

[ “Absolutamente falso”: Mauricio Israel acusó a Pamela Jiles de inventar noticia ]

A raíz de eso, recordó en el libro, Zalaquett le pidió juntarse a conversar, donde le expuso el daño que le causó la imitación y sentir que todo un país se reía de la caracterización de su persona. Sin embargo, tras la conversación, habrían limado asperezas y entablado un especial vínculo.

“Una vez me llamó y me pidió que nos juntáramos a conversar en un café y me dijo ‘¿tú sabes lo que me has provocado? ¿A ti te pasa algo con lo que te estoy contando? ¿Sientes algo de culpa?”, señaló.

“No me siento culpable”

Pero, el comediante ese mantuvo firme en su posición y defendió su trabajo, argumentando que lo realizaba sin mala intención y solo con el fin de entretener, no de herir a nadie.

[ “Me alivia“: Jordi Castell responde a mea culpa de Stefan Kramer por imitación ]

“No (siento culpa), porque no lo hago con mala intención. Lo hago tratando de crear un personaje. Entonces, claro, entiendo que te pase esto, pero como no hay intención de herir a alguien, no me siento culpable”.

Pero, tras poner los puntos sobre las íes y conversar como caballeros, el expolítico pudo superar el impass.

“Cuando fui vocal de mesa me fue a saludar y otra vez, estando en Lago Villarrica, llego en lancha a saludarme. La política también tiene cosas de figurar, de reconocimiento, de salir en los diarios de la noche a la mañana”, recordó.