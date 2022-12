“Decepcioné a muchas personas y no me arrepiento”: Diana Bolocco reveló secreto para ser feliz

La animadora Diana Bolocco se confesó en cuerpo y alma respecto a su vida profesional, familiar y amorosa, en entrevista con la revista Velvet, donde sinceró que durante su vida ha “decepcionado” a mucha gente, pero por el solo hecho de “ser feliz”. Esto, porque aprendió que la única forma de tener una relación libre con uno mismo es decepcionado las expectativas de los demás.

“Yo decepcioné a muchas personas en el camino para ser feliz. Primero, decepcioné casándome súper joven, después separándome súper joven, después metiéndome a la tele, pololeando después… Y no me arrepiento de nada”, comentó empoderada.

Ante eso, señaló que hay mucha gente que no se acepta a sí mismo, por preocuparse por los demás y dejando de lado su verdadero ser.

“¿Cuánta gente hay que pasa tratando de no decepcionar a nadie?... Que no aceptan su sexualidad por no decepcionar a sus papás. Hay muchas personas que pasan la vida tratando de no decepcionar. Y eso no puede ser sano”. relató.

Incluso, sinceró que con sus amigas están en la misma parada de hacer lo que verdaderamente las motiva.

“Tengo un montón de amigas súper exitosas en sus profesiones que están renunciando a sus trabajos. Somos tres las que estamos en el mismo proceso de (pensar) oye, tengo una pega que es increíble porque reconoce mis capacidades, porque me pone en primera línea y cómo no voy a ser capaz de seguir, si yo elegí”.

“Necesito volver al origen”

Sobre esto, Diana fue consultada por su salida de Mega y el matinal “Mucho Gusto”, confesando que se debió a su prioridad de elegir lo que a ella le gusta y que tiene que ver con la entretención. Ese es su norte.

“Me estaba exigiendo mucho a nivel personal, como tratando de probarme a mí misma que era capaz, y fue súper agotador (dice respecto a su último tiempo en el matinal “Mucho Gusto” de Mega). Porque también es bueno en algún momento decir ‘no tengo nada que probarme a mí misma ni a nadie’.

“Más bien hay momentos para estar más tranquilo y disfrutar, darle valor a lo que uno hace bien, que es la entretención. Cuando más conecto con la gente es cuando hago lo que más me gusta y sé hacer que es la entretención. Entonces, decidí que eso es lo que necesito, volver al origen, volver a la entretención”.