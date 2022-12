“Nada que hacer”: Indican monto de impuestos que deberá pagar ganador de Pasapalabra

El flamante ganador del millonario premio de Pasapalabra Mundial, Álvaro Quezada, ya está sacando cuentas de la cantidad de impuestos que deberá pagar por ley al Fisco, por lo cual de los casi 35 millones que le entregó el programa de concursos de CHV, al menos, 10 millones quedarán para el Servicio de Impuestos Internos (SII), informó BioBio.

“De haber ganado los $34.800.000, a este monto, cuando se lo paguen, se debe afectar con la tasa del impuesto de primera categoría (25%) arrojando una suma a título de impuesto de $8.700.000″, explica la profesora de Derecho Tributario de la Universidad Finis Terrae, Paola Peirano al medio.

Según explicaron, este tipo de premios tienen dos tipos de impuestos: “el de primera categoría (con una tasa del 25%), así como el impuesto global complementario (tasa progresiva por tramo que hoy llega hasta una tasa de 40%)”.

“En el mes de abril del año 2023 deberá declarar, y si corresponde, pagar el impuesto global complementario. De haber recibido solo este monto el año 2022, la tasa marginal a aplicar es de 13,5% sobre los $34,8 millones (alrededor de $4 millones)”, explicó.

“Si hay que pagarlos, nada que hacer”

En conversación con BioBio, Quezada reveló qué hará la suma de dinero que reciba finalmente y que no tiene inconvenientes en cumplir con la ley.

“Siempre es bienvenida la plata que no se tiene y no tengo problemas con los impuestos. Si hay que pagarlos, nada que hacer. Es lo que corresponde, no más”.

Asimismo, señaló que con el dinero recibido, espera “arreglar la casa un poco, unas vacaciones bonitas y guardar algo para los estudios de mis hijas”.

“Cuando gané fue una felicidad tranquila. Yo estaba en Santiago y ellas (su esposa e hijas) en Viña. Las llamé y cuando les conté se pusieron alegres, pero como no podíamos contarle a nadie, toda la emoción se tradujo en miradas cómplices cuando ya estábamos juntos”, recordó.