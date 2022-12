Revelan imágenes de Maite Orsini y Claudio Castellón en restaurante del Parque Forestal

“Nunca los vi darse un beso ni tomarse la mano, ni mucho menos. Quizás son amigo, pero quizás otra persona podría decir que vio algo más que eso entre ellos”, relató Constanza Valenzuela a LUN, testigo del encuentro que tuvo la diputada Maite Orsini con el actor Claudio Castellón, de quienes se especulo días atrás que estarían saliendo juntos, tras el supuesto quiebre del actor con Luz Valdivieso.

“Esto fue el lunes 12 de diciembre en el (restaurante) Castillo Forestal. Yo estaba allí...llegaron Claudio y Maite”, comentó la joven, quien tomó las imágenes donde se ven conversando de lo más relajados.

“Diría que entraron piolita a eso de las 21 horas. Se sentaron en el primer piso, en la terraza y conversaron un rato al comienzo. Había poca gente. Ellos pidieron algo para tomar. Mientras esperaban sus tragos, Maite se paró a hablar por teléfono hacia otro lugar en el mismo restaurante, pero más alejada y diría que estuvo fuera de 20 minutos a media hora. Él pidió sangría”, señaló.

“Tengo amigos hombres”

A raíz de la especulación y los rumores de romance, la parlamentaria compartió un reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram respecto a su relación de amistad con el sexo masculino, luego de las fotos que publicó El Gosip, donde participa Constanza.

“Tengo amigos hombres...con los que voy a comer, al teatro, igual que con mis amigas. Si con mis opiniones he hecho parecer que solo me relaciono afectivamente con mujeres y que a los hombres los quiero relegar a lo doméstico o meramente reproductivo, quiero aclarar que no es así. Yo nunca le haría a los hombres ni 1/4 de lo que el machismo nos ha hecho las mujeres”, escribió en sus historias.

Fue hace días atrás que desde el programa “Zona de Estrellas” informaron que los actores Luz Valdivieso y Claudio Castellón habrían puesto fin al romance. “Fue ella la que terminó con él. Ella estaba un poco harta de las escenas de celos que él le hacía constantemente”, comentaron.