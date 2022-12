“Estaba haciendo un infarto”: Pamela Leiva relató las horas de incertidumbre que vivió luego de hospitalizar a su madre en Navidad

Pamela Leiva relató este lunes los momentos de incertidumbre que vivió junto a su familia luego de decidir hospitalizar a su madre debido a un infarto que sufrió en las horas previas a las celebraciones de esta última Navidad.

En entrevista con lun.com fue que la humorista y exparticipante del reality “1810″ dio cuenta del estado actual de su mamá, quien de momento, y hasta que se conozca el resultado de los examenes médicos que debió realizarse luego de ser internada en el hospital Sótero del Río, deberá permanecer hospitalizada durante esta semana.

“Nos dijeron que estaba haciendo un infarto, aunque el corazón se veía tranquilo pero había que hospitalizarla (...) así que nos tocó pasar la Navidad en la posta. Pronto le harán un examen para ver si la operan o no, para destapar las arterias, pero todavía no sabemos si estará de alta antes de Año Nuevo. Ella está de buen ánimo, dice que no tiene dolores, y eso me deja más tranquila”, contó Pamela, algo más tranquila porque su madre “está estable. Dicen que su corazón no se vio muy afectado”.

La preocupación de Pamela Leiva

El evento cardiaco llegó de forma imprevista para la comediante, quien se dio cuenta que algo no andaba bien con su mamá al verla distinta de lo habitual en una visita previa a los festejos navideños.

“Mi mamá tiene un emprendimiento que vende cola de mono y tenía que ir a buscar unas que le vendí. Cuando la vi supe que estaba distinta. ‘No me pasa nada’, me dijo. (Tras insistirle, su madre le dijo) ‘No me siento bien hace dos días, no me puedo tirar gases y siento un dolor entre el pecho y la guata, y en un brazo y una pierna’. Mi mamá es diabética y este año lo ha pasado muy mal de salud. Entre agosto y octubre la han operado tres veces por una hernia en el estómago y ha tenido problemas con la cicatrización. Así que pensé altiro que era de nuevo la guata”, prosiguió Pamela, quien pese a mostrarse tranquila ante su familia, no pudo contener las lágrimas una vez instalada su madre en el hospital.

“Yo mantengo la calma y soy bien resolutiva, pero justo (el sábado) estaba sentada, llorando en el pasto del hospital, y llegaron mis primas a abrazarme y traían comida. También llegaron las hermanas de mi mamá, así que hicimos turno para acompañarla hasta la medianoche cuando ya nos pidieron retirarnos”, confesó la actriz, quien no dudó en agradecer el apoyo y muestras de cariño hacia su mamá.

“Es lindo darse cuenta que una no está sola. como nuestra cena se desarmó, yo llevé una torta y mis familiares otras cositas para los funcionarios (del hospital). Había ambiente de harto humor y tranquilidad. Dentro de lo preocupante, igual fue una Navidad especial y bonita”, finalizó.