“Estoy empezando mi vida”: Di Mondo explicó las razones del quiebre con Eric Javits

El fashionista Di Mondo dio a conocer al medio LUN las razones del sorpresivo quiebre con su pareja de hace 16 años, Eric Javits, confesando que la diferencia de edad y los diferentes planes que tenían cada uno, fueron mermando la relación, la cual se acabó en julio pasado, pero la noticia la dio a conocer hace días atrás en el programa Pero Con Respeto, de Chilevisión.

“El año pasado, Eric me pidió matrimonio, pero fue bien casual, no fue romántico”, señaló.

Si bien reconoce que su expareja no era para nada romántica, podría haber sido de otra manera su petición.

“Eric no es romántico, pero lo pudo haber hecho mejor. Yo le dije de esa formo no, no. El anillo no me importa, pero sentí que fue demasiado casual. Tal vez, pudo haber dicho algunas palabras bonitas y ahí hubiese sido suficiente”, lamentó.

Además, confesó que se deberían haber casado antes “no debimos haber esperado”, aunque reconoció que igual “nos hubiésemos separado”.

“Él quiere bajar el ritmo”

Sin embargo, la diferencia de edad, de 25 años, les habría pasado la cuenta.

“Él está en otro momento. No quiero salir tanto y todo lo que hacemos es bien intenso. Él quiere bajar el ritmo...y yo estoy al revés. Todavía me siento muy joven y de alguna forma siento que estoy empezando mi vida, pero con madurez y experiencia”.

Finalmente, reconoció que no se cierra a retomar la relación producto del amor que sienten el uno al otro, aunque tampoco cierra su corazón a iniciar un nuevo romance.

“He salido con amigos a fiestas, pero no estoy buscando pareja. No estoy en esa parada en este momento. Mi corazón está abierto (a volver con Eric), pero también a conocer a otra persona”.