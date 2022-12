“Espero despertar de esta pesadilla”: Naya Fácil lo pasa mal con orden de arresto

Una verdadera pesadilla está viviendo por estos días la deslenguada influencer Naya Fácil, quien producto de una travesura de sus tiempos de “joven y alocada”, se encuentra con orden de arresto por no asistir a una audiencia en Copiapó. Esto, producto de una querella en su contra por mostrar el busto y los glúteos al interior de una iglesia en Caldera el año 2019 y transmitirlo en vivo.

“Son momentos difíciles mis facilines, espero despertar pronto de esta pesadilla. Triste de no estar en mi casa y andar en otros lugares como si fuera una delincuente que no soy, solo cometí un error y pucha que me está costando caro”, lamentó en su Instagram.

Fue ayer, que su abogado vía mensaje de teléfono le advirtió que carabineros irían a su domicilio a detenerla.

“Hola tienes orden de arresto a contar de hoy. Carabineros de Chile recibirá la orden de arresto. Así que en cualquier momento te van a ir a buscar a tu domicilio”.

Horas más tarde, ella anunció que los uniformados llegaron hasta su departamento. Sin embargo, se encontraba en Providencia, cuando los conserjes la llamaron para contarle que la policía la estaba buscando.

“Así es la Justicia, tanta gente mala por ahí y yo por hacer una locura, sin lastimar a nadie... yo pedí las disculpas”, lamentó.

“¿Y a Martín Pradena?”

A través de Twitter, fueron varios quienes salieron a apoyarla, criticando que otras personas con delitos realmente grave estén libre y siendo buscado con toda la fuerza de la ley.

“El otro día vi un video de la Naya Fácil donde decía que la van a meter presa porque se desnudó en una iglesia, pero a su papá que abusó de ella y amenazó de muerte a ella y su mamá, la justicia ni se molestó en actuar. No defiendo a la Naya pero país de mierda”, “Meten presa a la naya fácil por una cosa tan ¿? y a martín pradena le anulan el juicio Chile, Chile lindo”, “No puedo creer que Naya fácil vaya presa por mostrar el poto en una iglesia, pero los curas que violan en la misma iglesia no”.