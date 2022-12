“Puedo dar fe que Vivi”: Daniela Nicolás quedó sorprendida con final del programa de Kreutzberger

Daniela Nicolás, una de las panelistas del programa “Más Vivi que nunca”, reaccionó con pena y sorpresa luego de conocer del inesperado final del programa, confirmado este lunes por ejecutivos de TV+.

Mediante un comunicado, uno de los encargados de la estación privada, Gonzalo Cordero, ratificó lo que por semanas se había levantando como un fuerte rumor en diversos programas de farándula y periodistas de espectáculos, quienes habían anticipado el final de ciclo para el espacio de la tardes de la hija de Mario Kreutzberger.

“Fue un privilegio contar con una figura como Vivi Kreutzberger”, afirmó este lunes el director de programación de la señal privada, quien valoró el “aporte al nuevo perfil de programación que ha venido mostrando TV+” en los meses que el espacio de Vivi Kreutzberger se mantuvo al aire.

Tal decisión, reconoció Nicolás en entrevista con Sergio Rojas en el Live “Que te lo digo”, fue algo que nadie del equipo esperaba.

La pena de Daniela Nicolás

“Es triste. Así como ‘Me Late’ (el otro programa del canal defenestrado anteriormente por Cordero), nosotros somos un equipo demasiado afiatado, que tanto delante como detrás de cámara se quería mucho y eso se transmitía. Yo creo que eso es lo que más nos da pena”, aseguró la periodista y exMiss Chile, quien afirmó que tal decisión no llegó de parte de los productores del programa.

Daniela Nicolás usó sus redes sociales para lamentar el inesperado final del programa. Fuente: Instagram @danielanicolas.

“Lo mismo me pregunto yo”, señaló Daniela, quien reveló que fueron los integrantes del equipo del programa, y no los ejecutivos, quienes les contaron del final del espacio.

“Estamos súper dolidos. Es un programa que, espero, siga en otra parte. Nosotros nos veíamos al aire el próximo año. Teníamos muchos planes, por eso haré un Live con Daniel (Valenzuela), porque queremos contar la verdad y ser transparentes”, afirmó la comunicadora, quien apenas supo del final del programa se contactó con Vivi Kreutzberger (ayer no estuvo en el panel, donde la animadora estuvo con Valenzuela y Jenny Cavallo).

“Teníamos proyectos muy entretenidos para el verano. Nos estábamos preparando súper bien, el equipo estaba dándolo todo, con propuestas excelentes que vamos a tener que guardar (...) es una pena lo que está pasando, la verdad es que estamos súper tristes”, prosiguió.

De todos modos, y a pesar de su evidente tristeza, la modelo se consoló con el hecho de poder despedirse en pantalla, el próximo viernes 30 de diciembre.

Daniela Nicolás fue entrevistada anoche por Sergio Rojas en su Live "Que te lo digo". Fuente: Instagram @sergio.rojas1.

Otros de los temas que profundizó la periodista fue el rumor de un eventual conflicto entre Vivi Kreutzberger y Raquel Argandoña, coanimadora del programa “Tal cual”, cuya llegada a TV+ habría provocado la molestia de la hija de Don Francisco.

“No. Puedo dar fe que Vivi es lo suficientemente bacán para que no le importe quién trabaje en el mismo canal que ella. Una vez dijeron que subió a hablar con los jefes, cuando ni siquiera estaba en Chile. No nos afectaba en nada, estábamos en pisos diferentes. Vivi es lo que ustedes ven la tele: una persona muy amorosa, empática. A mí me trata como a una hija”, cerró.