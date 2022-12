Diana Bolocco por polémicos dichos de su hermana Cecilia: “Estoy segura de que lo que dijo no lo hizo con la intención de dañar a nadie”

Diana Bolocco fue la nueva invitada a Juego Textual, donde habló de muchos temas, pero obviamente le preguntaron por la polémica que protagonizó su hermana, Cecilia, en su live de Instagram. Recordemos que la exMiss Universo, precisó que no tenía tallas más grandes como le estaban pidiendo, por lo que recomendó comer menos.

En la primera sección de la noche, “Campo minado”, Rayén Araya le preguntó a la ex conductora de “Vértigo” por las declaraciones de su hermana. Al respecto, Diana opinó que no le corresponde juzgar lo que ella declaró.

“Ella solita lo dijo, hizo un live y explicó lo que le había pasado. Estoy segura de que lo que dijo no lo hizo con la intención de dañar a nadie. Yo voy a estar con ella siempre”, sostuvo.

Acerca de las críticas que Cecilia recibió por lo que dijo, Diana señaló que fueron feroces. “Las redes sociales son muy positivas, abren un espacio de intimidad precioso, pero tienen un lado B muy cruel”.

“Mucha gente le dijo a mi hermana cosas terribles, horribles, entonces me parece que hay una doble cara, y si pides respeto no puedes insultar. La cultura de la cancelación me parece que tenemos que revisarla, pensar que no tenemos derecho a pedir perdón, a cambiar o a evolucionar me parece peligroso”, opinó.

Diana Bolocco Gentileza Canal 13

Las declaraciones de Cecilia

“Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no”, fueron algunas de las palabras de la rostro de Canal 13.

Por esta razón, la comunicadora intentó buscarle un solución al problema y sorprendió a sus fanáticas mostrando algunas prendas de su nueva colección, en las cuales se podría encontrar vestuarios en XL.

“Hoy día les voy a regalar unos vestidos extra large italianos, para que no me reten más”, comentó Cecilia en otro Instagram Live.

Asimismo, le mandó un mensaje a sus seguidores: “Para todas mis gorditas preciosas de mi corazón, para que no me vuelvan a decir tonteras de que yo no las quiero”, aseguró.