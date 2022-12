“Se pierde la mitad de la vida”: Yolanda Sultana recordó la muerte de su pareja y sus inicios en las artes marciales

Yolanda Sultana fue la última invitada por Julio César Rodríguez a su late “Pero con respeto”, donde la reconocida tarotista nacional dio cuenta en Chilevisión de uno de los episodios más tristes de su vida, luego de la inesperada muerte de su pareja en 2020; su exitoso paso por las artes marciales, donde obtuvo el grado de “primer Dan”; y su gusto por el reggaetón, género del que reconoció su gusto por el puertorriqueño Bad Bunny.

Respecto de su pareja, Abdón Oyarzún, la tarotista reconoció que le costó bastante tiempo superar su partida a causa de un posible covid-19.

“He estado mal, se muere tu compañero y se pierde la mitad de la vida”, recordó la Tía Yoli, quien reconoció que si bien mantuvo una sólida relación afectiva con el locutor deportivo por más de tres décadas, no dio nunca el paso de formalizar el vínculo con un matrimonio, ya que “nunca me quise casar”.

Las confesiones de Yolanda Sultana en CHV

Otro de los temas que profundizó la mentalista fue la práctica de las artes marciales, donde incluso llegó a ser “primer Dan”. No sin antes perder dos dientes en sus combates con los instructores de la academia de Arturo Petit, donde estudió luego de haber tenido a su única hija.

“A mí, cuando iban a asaltarme a la casa no lo pasaban nada de bien, yo les pegaba y me devolvían las cosas. A varios golpeé”, contó.

“Después que fui mamá me dediqué a las artes marciales. Porque siempre hemos vivido solas (con su hija), porque el revólver es peligroso. Estudié en la academia de Arturo Petit. LLegué a cinturón negro, pero no me lo dieron (regalaron), ni lo compré. Me lo gané con sacrificio, porque hay que sacarse la mugre para ser alguien en la vida. ¿No es cierto chiquillas?”, explicó la tarotista.

“Competí con los mejores instructores porque el cinturón negro no lo dan. Estos dos dientes no son míos, me los sacaron de un golpe”, confesó Sultana, quien previo a su entrevista con el rostro de CHV ya había hecho noticia luego de donar su propiedad ubicada en la ciudad de Rancagua para ir en ayuda de los damnificados por los incendios de Viña del Mar.

La donación de su propiedad de 600 metros, consignó Meganoticias, fue recibida por el concejal René Lues, en representación de la alcaldesa viñamarina, Macarena Ripamonti, y del concejo municipal de Viña del Mar.

“He escuchado a mucha gente hablando y deseando donaciones, pero yo quiero que los famosos, los barraqueros, madereros, las personas que realmente tienen ladrillos, empiecen a entregar”, afirmó Sultana.

“Mi hija y yo vivimos en Santiago, pero también nos podríamos haber quemado, porque nuestra casa la tenemos en el paradero cuatro, y esto (incendio de hace una semana) sucedió un poco más arriba”, finalizó.