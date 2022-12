“Está muy enganchada...”: Aseguran que Daniela Aránguiz vive apasionado romance con conocido exchico reality

Por estos días Daniela Aránguiz, panelista de Zona de Estrellas, fue a pasar las fiestas de fin de año a Miami junto a toda su familia. Esto tras su bullada separación de Jorge Valdivia. Sin embargo, acá en Chile siguen relacionándola con el modelo Luis Mateucci, a pesar de que ella ha asegurado que son solo amigos.

Según el ex panelista de Me Late, Francisco Halzinki, conocido como el experto en realities, la cosa no sería tan así y habrían pruebas de que el romance entre ambas figuras sería bien real, tal como consignó el medio MiraloqueHizo.

Fue a través de sus redes sociales, que Francisco habló sobre el asunto cuando algunos de sus seguidores le recordaron la celebración de cumpleaños de Daniela Aránguiz en un conocido local nocturno capitalino.

“Daniela estaba celebrando su cumpleaños en el VIP de Amanda y Luis estaba en el VIP lateral, de hecho dos amigos de Brasil de ella fueron primero a saludarlo e invitarlo a que fuera para allá y él no quiso, tras esa negativa luego llegaron su hermana y su cuñado a saludar y a buscar a Luis para que fuera al otro sector donde estaba Daniela pero él se mantuvo ahí, esto no me lo contaron, yo mismo lo escuché y lo ví”, aseguró.

Pero ante la insistencia de los cibernautas que miraban su Live, Halzinki aseguró que el romance entre Aránguiz y Mateucci “¡Va enserio! Daniela está muy enganchada de Luis, se gustan mucho” , juró

Incluso, fue más allá y expresó que “no me extrañaría que el 2023 vivniera con una marraqueta bajo el brazo”, palabras a las que agregó una imagen de Daniela Aránguiz embarazada, además de una postal de Luis Mateucci mostrando un zapato de bebé. ¿Será lo que estamos pensando?.

