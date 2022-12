“No lo ataquen”: Remigio Remedy demostró por qué es mejor tener amigos que dinero

El actor Remigio Remedy demostró que es real el dicho que más vale tener amigos que dinero, puesto que le prestó todo el ropero a su vapuleado colega actor, Pablo Schwarz, quien fue atacado verbalmente por un desconocido en el estacionamiento de un supermercado Jumbo y recibió diversas críticas por su orientación política. Debido a esto, Remedy le puso el pecho a las balas y dio la cara por su compadre.

Subió una sonriente foto junto a su amigo y le dijo a la gente que “Pablo es un amor. No lo ataquen”.

[ El Festival del Huaso de Olmué confirma a dos nuevos artistas: Está lista la compañía de Young Cister ]

“Su problema es su ideología”

Su apoyo recibió más de mil corazones en Instagram y diversos comentarios en apoyo. Si bien, reconocieron que su postura política generaba anticuerpos, destacaron que era una buena persona.

“Encontré tan resentido y absurdo el ataque… pero no solo a el, a cualquiera y por cualquier razón. No más violencia. Eso es lo que nos dejó el estallido finalmente: violencia, prepotencia y resentimiento para ambos lados”, “Pablito siempre fue irónico , es tema es que salió a un mundo que no lo entiende”, “Es una buena persona, su problema es su ideología. Se quedó en la guerra fría”, escribieron algunos seguidores.

“Es un incomprendido...como yo”, “No hay que quererlo hay que entenderlo... Me encanta”, “Por supuesto qué es un amor!! Tiene todo el derecho a pensar como se le dé la gana.”, comentaron otros.

Fue hace unas semanas atrás que el actor grabó a un sujeto que comenzó a gritarle y le propinó insultos de grueso calibre por estar comprando en un supermercado considerado de alta alcurnia.

“Conchetuma***. Soy un boludo, mari*** cul***. Conchetuma***, vení al Jumbo, vení al Jumbo, mari***. Te pasaste, we**” (sic), dice.

Luego de que la persona deja de decir garabatos y se va, Schwarz habla a la cámara diciendo: “Así es Chile, una lástima. Un país muy triste, muy violento. muy ignorante”.