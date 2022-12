“Tuvimos una onda súper buena”: Titi García-Huidobro contó la verdad de su antiguo romance con Julián Elfenbein

Titi García Huidobro se sinceró con todo, este jueves en la sección “La ventanita del amor” de Sígueme y te sigo, en donde la panelista se refirió a los dichos emitidos por el periodista Hugo Valencia en Zona de Estrellas.

El periodista señaló que ambos famosos habían tenido un intenso romance. “Ellos anduvieron”, juró. Como esos romances de película dio a entender y por eso las palabras del comunicador no pasaron desapercibidas por uno de los aludidos, en particular la mismísima Titi.

Por ello, la comunicadora se tomó por un par de minutos su tribuna en el espacio de TV+ donde es panelista y confirmó: “Efectivamente, con Julián estuvimos juntos en un curso de actuación que se hacía en esos años en Chilefilms, éramos compañeros”.

Y agregó que en ese contexto surgió el amor con el animador de Pasapalabra. “Con Julián nos hicimos muy amigos, fue antes que comenzara a trabajar en La Red, debió ser en el 95. Él conoció mi casa, es muy querido por mi madre, estuvo muchas veces en mi hogar, y yo hartas veces estuve en la casa de él”, confesó, tal como consignó Página 7.

Al ser consultada por sus compañeros sobre hasta qué nivel llegó con el conductor, la locutora radial aclaró: “No tuvimos una relación formal, eso quiero explicar, y con Julián lo hemos hablado hartas veces. Tuvimos una onda súper buena, nos llevamos muy bien, fue un touch and go, una relación más o menos cercana, pero no hubo una formalización, éramos más amigos que pareja (…) tengo que decir que solo fueron besos, pero nada más que eso”, agregó.

Para terminar, Titi García-Huidobro recalcó que aún se llevan muy bien con Elfenbein. “ Después del curso, cada uno tomó su camino (…) ahora somos muy amigos”, sentenció.

