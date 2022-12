“Si me llaman de Olmué o Viña, iría feliz”: Araceli Vitta cambió la actuación por el stand up

Un nuevo desafío, ad portas de cumplir los 50 años, tendrá este viernes la reconocida actriz de teleseries noventeras, Araceli Vitta, quien debutará en un nuevo y desconocido escenario: el stand up, disciplina humorística de amplio desarrollo en los últimos años y que le permitirá a la otrora figura televisiva reinsertarse la escena nacional.

Una aventura que llega luego de haber realizado un taller con el comediante León Murillo.

“Siempre tuve la inquietud de hacer un taller de stand up comedy y hace dos meses se abrió la oportunidad”, contó Vitta en entrevista con lun.com, quien reconoció que este género “no es fácil”.

El nuevo desafío de Araceli Vitta

“A veces las personas encuentran a alguien gracioso en una fiesta y le dicen que quizás podrían dedicarse al stand up, pero ese tipo de actuación no es fácil. Debes estudiar sobre este género, trabajar en una historia y desarrollarla con una estructura”, explica la actriz, quien esta noche debutará con su rutina en el escenario de la sede de Chile Actores, donde además hará sus primeras armas el actor y exdiputado, Ramón Farías.

Respecto de su presentación, Araceli adelanta que abordará temas de su infancia y de su vida en el barrio “de Vicuña Rosas con Radal, en Quinta Normal”.

“También de las cosas que vivía en el colegio y mis amores, pero no quiero spoilear”, prosigue Vitta, quien descartó en su rutina incorporar las teleseries donde trabajó y sus anécdotas en ellas, considerando que “busqué temas para que la gente se sienta identificada y que las personas sientan simpatía por lo que dices”.

“De a poco fui puliendo el material y preguntando su opinión (...) el comediante relata experiencias propias. Partí con un montón de temas, pero no quise hablar de las teleseries”, explicó la actriz, quien reveló que en este género “saber improvisar es muy importante, prepararse en caso de que la gente reaccione de alguna forma”.

“Siento que no tengo límites, pero recién estoy comenzando, me falta experiencia. Sin embargo, sin parecer pretenciosa, si me llaman de Olmué o Viña, iría feliz”, aseguró Vitta, cuya primera presentación en Chile Actores será esta noche, a partir de las 21:00 horas, un show cuya entrada cuesta siete mil pesos.