Jorge Zabaleta: “Ojalá que nuestra clase política pueda dar a Chile lo que realmente necesita”

En un año que marcó el retorno de la televisión chilena a una programación más miscelánea, con apuestas informativas y de entretención variadas, la figura del actor Jorge Zabaleta se erigió como una de las más exitosas de la TV nacional.

Su consolidación en el rol de comunicador, gracias a su participación en la saga de los “Socios”, junto a Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Stefan Kramer, le permitió al protagonista de éxitos dramáticos de Canal 13 y Mega, ratificar que su talento en las ficciones tuvo su correlato natural en la animación.

Un paso que el propio actor reconoció en entrevista con Publimetro, donde aportó con los mayores hitos que vivió durante este año y se aventuró con una sincera petición para el país durante el 2023.

A pocos días de estrenarse en los cines nacionales su más reciente filme “Papá al rescate” (5 de enero), que marcó el regreso de Zabaleta a la actuación -junto a sus amigos Benjamín Vicuña, Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz-, es que el actual rostro de Canal 13 recordó los grandes hitos que marcaron su carrera profesional y familiar durante el 2022.

Los hitos y deseos de Jorge Zabaleta

“Primero, haber hecho un ‘Socios en vivo’ con Pedro y Stefan, que son personas que yo probablemente jamás en la vida me habría topado en ninguna parte. Nunca me había tocado trabajar con ellos y me tocó conocer a dos personas extraordinarias, muy distintas entre sí, como somos todos los ‘Socios’. Ese viaje lo agradezco mucho porque es algo que no habría tenido en otras condiciones”, asegura Zabaleta, quien en el formato televisivo ideado junto a Saavedra encontró una veta que le dio nuevos aires a su interacción la audiencia.

“Segundo, grabar la segunda temporada de ‘Socios por el mundo’, que es mi sueño desde muy niño, desde que veía a Sergio Nuño que rayaba con hacer un programa de viajes”, agregó el actor, quien no olvida una decisión familiar que este año le permitió potenciar las capacidades de sus hijos.

“En lo personal, haber optado por sacar a mis hijos del colegio y escoger una educación distinta a la tradicional para ellos me ha permitido ver cómo florecieron en su personalidad, en sus talentos, en su vida, en sus relaciones. Fue un renacer impresionante para mis cabros, desarrolló su seguridad, su manera de pensar, de enfrentar las cosas, su capacidad de análisis, y fue una muy buena decisión que uno a veces no se atreve a tomar”, reconoció.

Ya de cara a lo que espera para el próximo año, que está a la vuelta de la esquina, puesto que esta madrugada celebramos la llegada de 2023, Zabaleta se enfoca en una petición a la clase política chilena.

“Mis deseos para 2023 son que tengamos un país con más tranquilidad. Ojalá que nuestra clase política pueda dar a Chile lo que realmente necesita, enfocarse en lo que realmente importa, y que sigamos por la senda de tener nuestras familias, criar a nuestros cabros y tener nuestros trabajos tranquilos y con perspectiva”, sentenció.