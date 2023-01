“Gracias por la buena onda”: Periodista prendida de Mega habló sobre el impacto que generó su despacho de año nuevo

La periodista de Mega, Darynka Marcić, partió el año con el pie derecho, luego de sacar miles de aplausos en redes sociales por su jugada cobertura durante la fiesta de Año Nuevo en Valparaíso. La misma apareció en el primer #MeganoticiasAlerta del 2023 para agradecer “la buena onda” de todos quienes le han hablado y felicitado por su trabajo.

“Ayer día domingo ¡mi celular incendiado!, así que se los agradezco mucho, gracias por el cariño y nada, que tengan un feliz 2023. Gracias sobre todo a todas las personas que estaban ahí, en la fiesta, que mira si hay hasta niños, fue muy familiar además, un besito a cada uno de ustedes, a cada uno de los que me escribió y a las páginas de memes también”, aseguró en presencia de Sepu, quien tampoco se quedó callado.

Tras las palabras de su compañera, el animador de Meganoticias Alerta se expresó emocionado: “Gracias a todos, a todas las páginas, ella es así, es una tremenda profesional, con un cariño particular, no me cabe duda que su éxito va a seguir”, aseguró Rordigo.

Todo esto, porque el despacho de año nuevo que realizó Darynka no pasó desapercibido en redes sociales, donde sacó aplausos de los televidentes que elogiaron sus efusivos pasos de baile en la transmisión. Darynka bailó al ritmo de varias cumbias y disfrutó con todo la llegada del nuevo año.

