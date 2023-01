“Quiero terminar esta historia con él”: Mauricio Israel se comprometió a pagar deuda millonaria a Rodrigo Herrera

Algo le pasó a Mauricio Israel con la llegada del nuevo año 2023, porque hoy aprovechó su espacio en “Sígueme y Te Sigo” para pedirle perdón a Rodrigo Herrera por una antigua polémica,

De hecho, el distanciamiento entre ambos fue producto de una millonaria deuda, tal como Herrera confesó hace poco tiempo: “Desde el 2008 que no lo veo... Es harto el tiempo, no había hecho el cálculo. Pero tampoco es algo que me importe demasiado”. Según contó Rodrigo en TiempoX, Mauricio Israel le habría solicitado que fuera su aval para rehipotecar un vehículo de alta gama, cifra que alcanzaría los 15 millones de pesos.

Israel arrepentido

En el capítulo de hoy, los panelistas de “Sígueme y Te Sigo” hablaron sobre la reciente vida de Rodrigo Herrera. Fue justo en ese momento que Mauricio Israel interrumpió la conversación para pedirle perdón a su excolega de cuando trabajaban juntos en Mega.

“Rodrigo, efectivamente hay cosas que duelen, sobre todo cuando no se dice toda la verdad. Tú contaste cosas que son verdad y otras que no lo son, y tú lo sabes perfectamente bien”, partió relatando el ahora opinólogo.

Fue allí cuando Mauricio Israel se sinceró por su antiguo conflicto con Rodrigo Herrera: “ Yo quiero abrazarlo. Quiero terminar esta historia con él, concluirla de la mejor manera posible. Yo te quiero, Rodrigo, te quiero mucho. Yo nunca he desmentido nada, al contrario, lo del auto es cierto. Él me avaluó en el auto, se entregó y se pagó la deuda”.

“Él dice que me prestó una plata y nunca lo he puesto en duda. No recuerdo montos, si fue un millón o dos millones. Yo tengo un monto en mi cabeza, él puede decir otro, eso se conversa de manera privada”, comentó Israel.

“Me encantaría verlo y abrazarlo. (...) Yo lo llamé mil veces... Cuando yo salí de un reality, él me llamó (en 2013). Hay personas que les conviene más tener esa deuda para cobrarla públicamente. (...) Te quise durante los 20 años que trabajamos juntos y te seguiré queriendo hasta el día que me muera”, finalizó Mauricio Israel, agregando que está dispuesto y puede pagar la deuda mencionada.