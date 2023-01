Mauricio Israel trató de “envidioso” a Claudio Reyes tras ácidas críticas a Julio César Rodríguez

El actor Claudio Reyes barrió el piso con Julio César Rodríguez, criticando el monto que se rumorea que se le pagó por animador la fiesta de Año Nuevo en Valparaíso. En el programa de YouTube Viernes Troll, Reyes dijo que “me alegro mucho, que le vaya bien a todos ojalá, pero la diferencia está en que este hueón chanta ocupa su pantalla, su canal, para andar llorando, para andar hablando de equidad, para hablar de los pobres y para llenarse la boca tratando de ser democrático y apoyando a la primera línea”.

Pero no sólo eso, ya que agregó que “ahora, que le paguen 15 millones, que le paguen, que gane harta plata, porque es la única manera que tiene de agarrarse minas ricas, porque no lo quieren por bonito, lo aseguro”.

Al respecto en “Sígueme y te Sigo”, Mauricio Israel trató de envidioso al exJapenning con Ja.

“Si él ha logrado hoy tener una buena situación económica, que la disfrute, que lo pase bien, que le paguen lo que le tengan que pagar, lo demás es envidia”, dijo Israel.

Además precisó que “el comentario de que el que tiene plata puede más que el que no tiene plata, es un comentario de un tipo envidioso”.

“Pasa que Claudio mezcla las cosas, porque como él está tan enconado con toda la gente que no sea de derecha y no piensa como él, entonces al final mezcla temas. Julio César no es político, es un artista, no tienen por qué juzgarlo por su posición política”, afirmó.