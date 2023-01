“Me gustaría”: Benja Vicuña no descarta volver a grabar una teleserie en Chile pese a su ajetreada agenda

Los últimos días de Benjamín Vicuña han sido el reflejo de lo intensa que es su vida laboral. De la mano del estreno en las salas de cine nacional del filme que protagoniza, “Papá al rescate”, el actor chileno dio cuenta de sus proyectos futuros, donde una nueva teleserie asoma como un posible nuevo reencuentro del dramaturgo con la escena criolla.

Eso sí, Vicuña reconoce en biobiochile.cl que en lo inmediato dicha propuesta deberá esperar, puesto que en las próximas semanas se embarcará en otro proyecto cinematográfico en territorio europeo.

“Voy a filmar una película en febrero, en España, así que me voy a estar moviendo”, cuenta Vicuña en la emisora radial, quien de todos modos no descarta participar de algún proyecto dramático de la TV chilena en los próximos meses.

Los proyectos 2023 de Benjamín Vicuña

“Me gustaría (...) por ahora es difícil, porque estoy instalado en Argentina por mis hijos, pero no lo descarto a futuro”, enfatizó el actor, quien tuvo su reencuentro con las novelas nacionales en 2021, cuando formó parte del elenco de actores de “Demente”.

Buena parte de su alejamiento de las pantallas chilenas ha sido por su ajetreada agenda actoral en Argentina, donde reside, y España, donde ha consolidado su nombre entre los intérpretes más destacados del escenario artístico.

Del mismo modo, cuenta Vicuña, sus emprendimientos han acortado sus tiempos para reinsertarse completamente en la escena chilena. Como el lanzamiento de un perfume en 2022, una línea de ropa y emprendimientos gastronómicos.

“Meterme en cosas que no conozco es desafiante, estimulante. Creo que he tenido la suerte de probar muchas áreas de la creatividad y el emprendimiento. He hecho salas de teatro, restaurantes, una línea de ropa, y son cosas que me gustan y funciona, creo que es parte de mi creatividad”, dice.

“El desafío fue crear algo bueno, a la altura, y que tuviera una imagen que se vinculara con esa fragancia que queríamos comunicar”, agrega respecto de su fragancia.

Sobre el final, unas palabras para el estreno de la película que protagoniza junto a Jorge Zabaleta, Rodrigo Muñoz y Fernando Larraín, que desde este jueves ya está disponible en varias salas de cine del país.

“Si bien es una comedia familiar, logramos poner temas importantes sobre la mesa que se puedan hablar y discutir con madurez, y creo que es importante para la sociedad”, señaló Vicuña, quien destacó el hecho de mostrar en la cinta las problemáticas de personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+.