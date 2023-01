“Jamás pensé que se podrían abrir otras puertas”: Yamila Reyna y su confirmación como animadora de BDAT

Los últimos meses han sido un carrusel de inesperadas emociones para la argentina Yamila Reyna, quien después de sus apariciones en programas como “Masterchef Celebrity” o “La divina comida”, logró un espacio frecuente en el vespertino “Hoy se habla”, de TVN, y ahora, luego de una breve prueba en pantalla en la animación de “Buenos días a todos”, fue confirmada por los encargados del matinal como la conductora estable del espacio durante este verano.

Una designación que tomó por sorpresa a la actriz, quien sin embargo se declara muy satisfecha de llegar a un sitial inesperado, pero deseado en su carrera televisiva.

Los temores de Yamila Reyna

“Yo siempre digo que cuando uno aprovecha los acontecimientos en la vida, aunque sean pequeños o grandes, hay que aprovechar”, señaló Reyna en entrevista con el portal Tiempo X, donde confesó su alegría por consolidar su incipiente figura como rostro del canal público.

“Cuando me invitaron a hacer ‘Hoy se habla’ era un programa que estaría a prueba por tres días. Dije: ‘Vamos, apostemos, probemos’ y jamás pensé que se podían abrir otras puertas como el matinal”, reconoció la actriz, quien justificó su elección como animadora del matinal y panelista del programa conducido por Margot Kahl en la “pasión” que le pone a cada proyecto donde ha trabajado.

“Al principio lo dudé, me daba susto, pero cuando pasa esto hay que arrojarse igual. Dios sabe por qué hace las cosas y dije ‘vamos’, con el riesgo de que podían sepultarme, condenarme o quererme, como pasó en este caso”, reflexionó Yamila, que superó sus primeros miedos ante su desafío de mayor relevancia en la TV chilena.

“Ministra, antes que continuemos...”: Pregunta de Yamila Reyna sacó una sonrisa a Camila Vallejo

Yamila Reyna celebra un año más de vida: “Voy a festejar porque pu** que vale la pena estar vivos”

“El susto primer de conducir el programa más importante del canal, que es el ‘Buenos Días a Todos’, el matinal es un timón de los canales. Además, es un matinal que ha sufrido muchos cambios y la gente ha sentido esos cambios. Y que entrara esta comediante que nunca ha hecho animación, claro que me importaba el que que dirán. Tenía todo el susto de que no me aceptaran”, reconoció la comediante, quien prefiere vivir “el día a día” más que proyectarse como una integrante estable del matinal una vez que se incorporen sus animadores titulares, María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

“Hay que ver cómo se reformula el matinal. Es algo que no hemos conversado, porque estamos muy arriba de la pelota para poder conversar, viene muy cargado y de mucho trabajo, pero hoy mi prioridad desde marzo en adelante es ‘Hoy se habla’. No podría decir qué pasaría ahí, no lo sé, no me lo han propuesto y vivo el día a día, la vida tiene muchos cambios repentinos y los quiero disfrutar, disfrutar del proceso. Ambos equipos hemos podido ir levantando los números y eso para el canal es muy importante y para nosotros también”, concluyó.