“Una experiencia fantástica”: Simón Oliveros retoma su infancia campestre en estreno de “A la punta del cerro”

Una avalancha de estrenos tendrá este sábado y los próximos fines de semana la señal televisiva de Mega, donde una de sus nuevas apuestas del área cultural, el programa de corte vivencial “A la punta del cerro”, nos mostrará al notero de “Mucho Gusto”, Simón Oliveros, realizando esforzadas labores campestres.

Una actividad que pondrá a prueba las habilidades y capacidades físicas del periodista, quien calificó su “experiencia” en el programa que se emitirá mañana desde las 18:30 horas, como “fantástica”.

La experiencia de Simón Oliveros

“Fue una experiencia fantástica. Que me hizo recordar mis años de infancia en el campo de mi tata en donde hacíamos de todo. Ahora me ví enfrentado a esos retos que tiene la vida de campo y que uno a veces idealiza como un lugar a donde llegar para descansar pero que detrás de todo hay un esfuerzo de sol a sol”, adelanta Simón a Publimetro, quien además aporta con algunas exclusivas respecto a lo que este sábado se encontrarán los televidentes en el programa.

“Esta vez tuve que sacar leche a las vacas, lacear terneros, perseguir gallinas y gansos para llevarlas al corral, pescar en el río Rapel y hasta cabalgar en busca de terneros perdidos en el monte a caballo”, cuenta Oliveros, quien anticipa que aquel momento será el de mayor adrenalina en el espacio.

“Ese quizá fue el momento de más adrenalina porque tuvimos que correr a caballo por terrenos bien escarpados. Pero en resumen fue una sobredosis de vida campestre que se podrá plasmar en el capítulo de estreno de ‘A la punta del cerro’”, prosigue el rostro del canal controlado por el Grupo Bethia, quien confiesa su satisfacción por esta experiencia. La cual espera le permita seguir ganando más espacio en la señal, donde el año pasado sumó a sus frecuentes apariciones en el matinal, ocho meses de trabajo continuado en los noticiarios mañaneros del canal.

Simón Oliveros aparecerá este sábado en el debut del programa "A la punta del cerro". Fuente: Instagram @simonoliverosmg.

“Ha sido un 2022 bien loco, en donde efectivamente he hecho de todo. Yo creo que tengo más bien claro mi perfil en el canal: un gallo joven, que la viene peleando de abajo y con mucha cercanía con la gente que me retribuye su cariño a diario y eso es muy rico. Es el valor más importante para un comunicador”, reconoce Oliveros.

“En general, me gusta que la gente valore mi trabajo y me quiera o me sienta parte de su familia, porque al final eso hacemos todos los días. Nos metemos a sus familias a través de la tele. Solo apoyo y compañía. Y ese perfil se puede manifestar tanto en una coberturas serias como la del incendio de viña del Mar, o en cosas más lúdicas, como las mega vacaciones”, concluye.

“Claro que me he emocionado con muchas familias”: Rodrigo Sepúlveda debuta en Mega con su docureality “Bajo el mismo techo”

Cote Quintanilla y Karla Constant estrenan su “De paseo” en el balneario de Pichilemu

Cabe destacar que “A la punta del cerro”, que se emitirá sólo los sábados, a las 18:30 horas, forma parte de una parrilla cultural que además considerará los estrenos de los programas “Mega Festival” (conducido por José Antonio Neme), a las 15:00 horas; “Los Carsong’s” (Andrés Velasco y Etienne Bobenrieth), a las 17:20 horas; y “Bajo el mismo techo” (con Rodrigo Sepúlveda), a las 19:30 horas.

Para el domingo, en tanto, se espera el debut de la dupla compuesta por Karla Constant y María José Quintanilla, quienes desde las 15:00 horas estrenarán “De paseo”.

Simón Oliveros debuta este sábado en uno de los nuevos programas de Mega. Fuente: Instagram @simonoliverosmg.

Programación sábado 7 de enero

15:00 horas: Mega Festival

16:15 horas: Plan V

17:20 horas: Los Carsong’s

18:30 horas: A la punta del cerro

19:30 horas: Bajo el mismo techo

Programación domingo 8 de enero

15:00 horas: De paseo

16:30 horas: Viajando ando

18:40 horas: Paola y Miguelito