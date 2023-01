“No todos los días son...”: Julián Elfenbein sorprende con rulitos y enigmático mensaje

El animador del programa “Pasapalabra” de CHV, Julián Elfenbein, sorprendió en Instagram tras compartir un enigmático mensaje y lucir una apariencia totalmente fresca y renovada. Esto, luego de dejarse crecer el cabello, dejando en el pasado su cabeza rapada y mostrar cómo se ve con rulitos. New look que fue del gusto de la mayoría de sus seguidores, quienes le tiraron pura buena onda.

“Cabro bonito por dentro y por fuera! Dale Juli! Dale con todo my dear!”, le escribió la también animadora Jennifer Warner.

“Lindo”, le escribió su excompañera de canal Millaray Viera.

“Ohhh te pasaste me encantan tus rulos, si supieras lo lindo que te ves . Alguien más apoya que no se los corte”, “Lindo Julián me encanta tu humor. Por sobre todo. Eres Bkn. El pasapalabra entretenido eres Bacan . Te deseo éxito en este nuevo año 2023. Para ti y familia”, agregaron las “Julilovers”

Pero, lo que también sorprendió fue el mensaje que compartió en la red social, que podría interpretarse de mil maneras o con ganas de decir “pasapalabra”.

“Hay días y días. Hoy fue uno como aquel día....otro pelo pero el mismo día. Pq no todos los días son música”, escribió, despidiéndose con un “Se les quiere. Bendiciones y q descansen”.

Esto llamó la atención en las usuarias, que lo interpretaron que el mensaje tendría relación con un momento no tan bueno del comunicador.

“Los días malos son para valorar los buenos....si la vida fuera plana...no tendría encanto”, “Cada amanecer es nacer nuevamente, pero el día es único y no se vuelve a repetir aunque el número se repita... cada nota tiene su sonido así que la música tu le das el ritmo...suerte”, le escribieron.

Amor en el aire

El amor está en el aire. Ya se destapó el romance de Julián Elfenbein y María Elena Sweet, y ninguno de los dos lo esconde, al menos en redes sociales, donde corazones y “LOVE YOU”, ya se pueden leer en sus interacciones.

En la última publicación de la actriz en Instagram, donde hace mención a un producto, el animador de CHV pidió el suyo.

“Quiero el mío”, le escribió él, mientras que Sweet le responde: “tengo elegido un producto especial para tí”.

Pero no es todo, porque luego el animador de “Pasapalabras”, escribió: “Love You”.