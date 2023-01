“Estoy desamparado”: Triste carta de joven que perdió a polola que eligió a Pailita

Pailita se encuentra en medio de un melodroma digno de teleserie, producto de las pasiones del corazón, a lo Romeo y Julieta. Esto, porque decidió volver con su expolola, quien también le quiso dar una nueva oportunidad a la relación. Sin embargo, ella estaba en pareja. Razón por lo cual, mientras el cantante urbano y Scarleth se entregan al amor, hay un soldado caído que publicó una triste carta que se compartió en redes.

“Me siento roto y desamparado. La persona que amé y puse de prioridad de un día para otro me dice: yo tengo un vacío que llenar y voy a intentarlo una vez más (...) Y yo sin nada más que hacer, terminé llorando al ver lo que me decía. Yo a ella la sigo amando y queriendo mucho...fue mi primera polola, mi primer amor, la primera vez que me enamoré perdidamente”, se lee en un extenso relato, que parte el corazón de cualquiera que ha enfrentado una pena de amor.

“Ojalá sea muy feliz y se lo dije a ella. Como dice ese otra matewea, quizás yo nunca la hice feliz, quizás nunca fue de verdad, lo que sintió, no sé de cuando estaba con hablando con él y tenía planeado dejarme de un rato a otro para estar con él, no lo sé...”

“Ojalá tengas muchos hijos, una linda casa y un lindo perro. Como me dijo a mí...nunca pensé que alguien a quien entregué todo mi amor me apague de esa manera”.

“Déjenme ser feliz”

Pailita, por su parte, también compartió sobre su decisión y señaló que “la Skarleth hizo mas que cualquier mina a hecho por mí...si estamos felices a ustedes no les tiene porque importar, ella es libre de tomar sus decisiones...siempre fui respetuoso con ella. Si ella terminó con el loco es porque no la llenaba y punto, dejen de meterse en la vida de los demás como si ustedes fueran muy santos”.

“Es más, la voy a hacer entera feliz y sus comentarios no nos van a mover la rama, acostúmbrense a vernos juntos, yo hago feliz a miles de personas, déjenme ser feliz a mí weón, bendiciones”, sentenció.