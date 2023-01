“Me vincularon con él”: Betsy Camino aclaró rumores de romance con Esteban Paredes

“¿Pasó algo con Esteban Paredes?”, fue la pregunta directo al grano que Mauricio Israel le realizó a Betsy Camino, durante el programa “Sígueme y te sigo” donde estuvo invitada. La consulta, fue debido a los rumores de romance que los periodistas Sergio Rojas y Hugo Valencia, lanzaron tiempo atrás, mostrando imágenes en la terraza del departamento del futbolista en La Serena.

Sin embargo, a pesar de que los faranduleros entregaron diversos datos que demostrarían que efectivamente estuvieron juntos, cuando él estaba separado de su esposa, Betsy lo desmintió.

“Muchas veces me vincularon con él. No somos amigos ni nada. No lo conozco”, aseguró. “Es mentira. Lo que no es, no es. Fue solo un rumor. Siempre me pasa que inventan cosas de mi. Tanto con él como con otros. Como pasó con Mauricio Pinilla, yo estaba en mi salón y me enteré del rumor”, aseguró.

De igual forma, entregó su opinión respecto al exColo Colo, asegurando que “Yo lo encuentro guapo pero eso no tiene nada de malo”, remató.

Fue en el mes de agosto que Rojas y Valencia mostraron un video donde supuestamente estaría Betsy con Paredes, junto a otros amigos de él.

“Mejor que te vayas”

Incluso, no habría sido solo una vez que los vieron, puesto que incluso habrían pololeado y su romance llegó a su fin.

«Esteban Paredes, entiendo, por gente que vive ahí en el edificio, que le habría dicho ‘Betsy, mejor que te vayas a alojar a otra parte, o te vuelvas a Santiago’», dijo Sergio Rojas.

Pero la historia sigue: “En realidad esto tampoco a él le acomoda mucho, principalmente por el tema familiar. Y si lo iba a dar a conocer, tenía que ser de otra forma. Entonces le dijo ‘Betsy, hasta luego’. ‘¡Pero papi! ¡¿Qué es lo que tú te crees?! Por culpa de esos dos maricas que tú vienes aquí…’», afirmó Rojas.