Tío René reaparece tras denuncia de secuestro: “Me obligaron a hacer cosas que yo nunca quise hacer”

Una denuncia por secuestro que duró la nada misma. La familia del youtuber y tiktokero Tío Rene, el Loco René o René Puente, creyó que había sido llevado contra su voluntad. Pero resulta que no fue así.

“Queremos informar como equipo de trabajo del tío René que ya hace un par de días se vienen realizando videos y mostrando al tío Rene en un estado no muy favorable para él. Se le ha grabado sin su consentimiento y se está dañando la imagen de él y de toda su familia”, escribieron en un primer momento.

Este lunes apareció el propio youtuber y mediante un video precisó: “Este es mi Instagram nuevo, ustedes saben que ya no me va ni me viene, ahora estoy en otro nivel y quiero estar bien”, partió diciendo desde San Antonio junto a un grupo de jóvenes.

“Subieron una historia de que yo estoy secuestrado y es pura mentira”, comentó, en relación al comunicado que publicaron su, al parecer, exequipo, quienes habrían denunciado a la PDI un “delito de secuestro”.

Una nueva declaración de Tío René

Llorando frente a la cámara el tiktokero señaló: “Aquí estamos. Ya, mi gente, aquí estoy yo con mi equipo de trabajo que ha estado siempre atrás mío”, haciendo clara alusión a sus fuertes declaraciones del lunes.

“Me trataron mal, me pegaron y no estaba bien. Estoy arrepentido porque traté mal a mi equipo, traté mal a mi familia. Ahora ya estamos aquí en la casita, me voy para Rengo de nuevo”, precisó.

“A mi equipo de trabajo lo traté súper mal, no estaba bien, estuve cuatro días súper mal. Me obligaron a hacer cosas que yo nunca quise hacer”, reflexionó.