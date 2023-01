Ni muerto ni secuestrado: Apareció youtuber René Puente y despotricó contra managers

Gran preocupación en Twitter causó entre sus seguidores el supuesto secuestro del youtuber René Puente, quien estaba desaparecido hace unos días, según informaron en un comunicado el equipo que trabajaba el contenido que subía en sus redes. Sin embargo, en un live que realizó desde su nueva cuenta de Instagram, confirmó que está vivito y coleando, para tranquilidad de su gente.

“Este es mi Instagram nuevo, ustedes saben que ya no me va ni me viene, ahora estoy en otro nivel y quiero estar bien”, partió diciendo desde San Antonio junto a un grupo de jóvenes.

“Subieron una historia de que yo estoy secuestrado y es pura mentira”, comentó, en relación al comunicado que publicaron su, al parecer, exequipo, quienes habrían denunciado a la PDI un “delito de secuestro”.

“El Tío René no cambia, sigo siendo el mismo y a veces quiero también tener mis cosas, mi casa, mi auto y no me ayudan a tirar para arriba. Quiero a alguien que me apoye y camine conmigo”, agregó, criticando a sus antiguos managers.

“He tenido dos manager y para qué. Ahora estoy viendo más allá y necesito un buen manager. Nunca me han tenido secuestrado, que el manager no venga a escribir hue...”, comentó en su particular y deslenguado estilo.

“Queremos informar como equipo de trabajo del tío René que ya hace un par de días se vienen realizando videos y mostrando al tío Rene en un estado no muy favorable para él. Se le ha grabado sin su consentimiento y se está dañando la imagen de él y de toda su familia”, escribieron.

Debido a eso, señalaron que “se puso una denuncia informaron en Policía de Investigaciones y Carabineros por el delito de secuestro. Las policías ya se encuentran en su búsqueda. Esperamos encontrarlo para poder brindarle nuestro apoyo y entregarle la tranquilidad a su familia”, publicaron en la red social.

El mensaje dejó la grande en redes sociales, donde se especuló lo peor. Incluso, se hablaba de que había muerto. Sin embargo, un video subido a Youtube en las últimas horas lo mostraría vivito y coleando, supuestamente en el balneario de Cartagena.

“Mañana se lo vamos a devolver”

“Cuando la manager se le pierde la gallina de los huevos de oro”, comienza el registro, donde muestra al excéntrico y querido personaje, disfrutando feliz de la vida.

“Hermano no les vamos a quitar la gallina de huevos de oro, nosotros queremos al viejo sin fines de lucro...Mañana se lo vamos a devolver, como le dijimos a su mamá y a sus hermanos que estaban cuando lo fuimos a buscar”, escribieron en un mensaje interno a la cuenta @locoreneofficial.

“Nos llamó para que lo fuéramos a buscar porque estaba aburrido de ustedes...quieren puro ganar plata y no le han comprado ni medio buzo”, reclamaron.