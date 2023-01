“Un desastre como pareja”: Katherine Salosny recordó detalles de su romance con Felipe Camiroaga

Katherine Salosny será la invitada de esta noche en el programa “Juego textual” donde, entre otros temas, recordará su romance con Felipe Camiroaga y su traumática salida del matinal “Mucho Gusto”, de Mega.

Respecto de su relación con el fallecido animador, Salosny asegurará que Camiroaga “era un desastre como pareja”, porque era un “loquillo”.

Su amorío se dio cuando ambos iniciaban sus carreras televisivas. Ella, como la conductora estrella de “Extra jóvenes”, y Felipe como asistente de dirección en Chilevisión.

El romance con Felipe Camiroaga

“Tuvimos sinergia desde el primer día, nos potenciábamos. Lo pasamos increíble en esa época”, revelará la mediática, quien recordará que “el primer beso fue en un auto”.

“Yo tenía 19 o 20 años. Además que él me había echado el ojo. Él me dedicó una canción de Juan Luis Guerra. Siempre me decía que yo era su versión en mujer y él mi versión en hombre”, contará en el estelar de Canal 13, donde también delatará a su compañero amoroso.

Ese último tiempo fue todo muy doloroso, es triste cuando haces todos los intentos por llevarte bien con una persona y no resulta. — Katherine Salosny

“Él era un desastre como pareja. Lo pasábamos el descueve porque era un tipo muy lúdico, demasiado entretenido, muy inteligente, sensible, profundo. Pero era un loquillo”, admitirá, agregando que su romance tuvo varias idas y venidas.

Las penas de Katherine Salosny

Otros de los puntos que abordará Salosny serán dos temas delicados en su vida íntima y profesional.

El laboral, relacionado a su traumática y “dolorosa” salida del matinal de Mega.

“Fue muy triste cómo me fueron sacando de ahí, eso afecta la confianza, la autoestima, y no quedó otra que retirarse. Creo que en mi caso fue un tema de edad, y además no tenía una buena relación con el productor ejecutivo. Ese último tiempo fue todo muy doloroso, es triste cuando haces todos los intentos por llevarte bien con una persona y no resulta”, explicará a las ocho panelistas del programa.

“Me sentí cuestionada porque no soy casada, porque no tengo hijos, porque soy feminista y digo las cosas que pienso y cómo las pienso. Me decían por interno: ‘Ella, la feminista’. Se te respeta menos cuando no tienes hijos”, reflexionará.

También contará detalles del abuso sexual que sufrió de parte de su propio padre, experiencia que recientemente se atrevió a narrar en un libro sobre el tema.

“Mi padre fue el abuso al interior de la familia, la intimidad de la familia. Es muy dramático, devastador y complejo”, contará, agregando que tal revelación fue devastadora para la relación con su madre y su hermana. Incluso, relatará el encuentro que tuvo con su padre en su hogar, donde le pidió explicaciones por lo ocurrido.

“Le pregunté por qué nos hizo tanto daño. Se rió y me dijo: ‘Tú estás loca’. Le dije: ‘Váyase de acá, no hay ninguna posibilidad de hablar’”, señalará.