¿Comedia romántica? Entregan detalles de la teleserie que reemplazará a “La ley de Baltazar” en Mega

Esta semana finalizarán las grabaciones de “La ley de Baltazar” y en Mega su área dramática ya está trabajando en la que será la próxima producción que reemplazará el drama protagonizado por Francisco Reyes y Amparo Noguera.

Se trataría de una comedia romántica, cuyo estreno en las pantallas del canal controlado por el Grupo Bethia sería al inicio del segundo trimestre de este año, según informaron en el sitio elfiltrador.com.

La nueva obra contaría además con las actuaciones de reconocidos rostros que han participado en anteriores producciones de la señal privada, como Sigrid Alegría, Andrés Velasco, Diego Muñoz, Rodrigo Muñoz, Claudia Pérez y Maximiliano Salgado.

En palabras del medio, la trama de la próxima producción televisiva se centrará en la historia de “una pareja de cuarentones que inicia una relación luego de vivir sus respectivas separaciones”.

El nuevo proyecto de Mega

En dicha dinámica, la idea original del área dramática de Mega apuntará a mostrar una realidad conocida en nuestro país, en la cual se buscará “reflejar los conflictos y también alegrías de quienes deciden comenzar un nuevo romance a esa edad y todo lo que conlleva este paso cuando se ha vivido la mitad de una vida y se tiene toda una vida pasada”.

“Otro de los temas que se abordarán es la idea de los tuyos, los míos y los nuestros, dado que ambos personajes tienen sus propios hijos”, indica el medio.

Cabe recordar que en su momento, y durante un Live de Mega, del año pasado, la misma Sigrid Alegría había dado las primeras luces respecto del nuevo proyecto del área dramática.

Sigrid Alegría terminó grabaciones de “Hasta encontrarte” y ya se alista para nueva teleserie de Mega

En aquella ocasión, la actriz reveló la fecha tentativa para el final de la teleserie “Hasta encontrarte”, donde participó con un rol protagónico, y apuntó a que ya había sido invitada a grabar la teleserie que “reemplazará a ‘La ley de Baltazar’”, en los primeros días de abril.

“Entro a la teleserie de las ocho, que vendrá después de ‘La ley de Baltazar’. No sé quién más está, pero empezaremos con la producción en noviembre. Me invitaron hace una semana, así que no sé ni cómo se llama”, reconoció en dicha ocasión la actriz, quien incluso reveló que la actual novela tuvo que alargarse para terminar en marzo, y así dejarle pocos días al estreno de la nueva propuesta televisiva del canal.

“La idea de alargar ‘La ley de Baltazar’ es que el cambio sea en marzo. Tuvieron que agregarle capítulos y van a grabar hasta enero, para en marzo hacer el traspaso”, contó.