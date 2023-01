“Gracias por la aclaración”: Hermanos Zicavo se llenan de burlas tras curioso video

Los hermanos Zicavo, Abel y Camilo, compartieron un curioso video aclaratorio que encendió redes sociales, puesto que dejó más dudas que certezas y se llenaron de divertidos comentarios de quienes, irónicamente, les “agradecieron” la explicación. Puesto que, no se entendió a qué se referían.

“Esto es un video aclaratorio, a propósito de lo sucedido estos días. Por lo general no solemos pescar este tipo de situaciones, pero es importante para nosotros salir a aclarar y desmentir todo lo que ha circulado a propósito del 12 de enero”, señaló Abel.

[ “Voy a apagar el micrófono”: El interesante “enojo” de Miguel Acuña que sorprendió a Polo Ramírez ]

“Sobretodo por nuestras familias que, nuestros amigos, nuestro círculo cercano”, agregó Camilo.

“Uno se cae, se levanta. Errar es muy humano. Lo entendemos por todas las personas que se vieron muy involucrados. El 12 de enero ya a estar mucho más claro toda la situación y espero que les haya aclarado”, continuó, dejando más intrigados a los tuiteros.

Sin embargo, hasta ese momento nadie entendía a qué situación se referían. El problema, es que una vez terminada la aclaratoria, tampoco nadie supo qué fue lo que pasó, desatando las singulares bromas en los comentarios.

“Gran manejo comunicacional…yo no sabia lo qué pasó….no me interesaba….aun no lo sé….pero me dejaron intrigado….”, “Llevaba días sin entender que paso, ahora llevo un día más sin saber”, “Pésimo servicio, entro a los comentarios para entender por qué ESTO apareció en mi tl y aun no lo entiendo.”

Polémica en la Teletón

La banda Noche de Brujas era una de las más esperadas por los asistente al Estadio Nacional, durante la noche de cierre de la Teletón, -donde se presentaron diversos artistas como Pailita, Stefan Kramer y la banda Plumas, liderada por los hermanos Abel y Camilo Zicavo, parejas de Camila Vallejo y Denise Rosenthal, respectivamente. Sin embargo, por temas logísticos no pudieron subirse al escenario.

Si bien, en las redes sociales apuntaron a los hermanos Zicavo como los responsables e incluso nombraron a la ministra de Gobierno como la “mano negra”, el manager Iván Chipine aclaró a Publimetro las razones, señalando que desconoce si hubo alguien que quisiera perjudicarlos. Aunque, recalcó que “merecíamos haber estado”.

“La Banda Plumas, la del pololo de Camila Vallejo, dejó fuera a Noche de Brujas, quedaron vestidos sin poder salir a presentar su show”, “Aquí está la culpable de que no actuara “Noche de Brujas”. “Todo para darle pantalla al cafiche ñuñoíno”, “Es verdad, llegaron y no les cumplieron con el tiempo, seguramente por poner rellenos como los apitutados”, decían los comentarios en la red social.