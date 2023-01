Pedro Ruminot recuerda el duro diagnóstico de cáncer: “Me dijeron que me quedaban 15 días de vida y pasé dos días llorando”

Esta noche, después de “Tele13 central”, “Socios de la parrilla” tendrá como invitado al amigo y excolega de Pedro Ruminot en “El Club de la Comedia”, Sergio Freire. Ambos hombres se conocieron en Segundo Medio del colegio y de inmediato engancharon por su interés en el humor, tras lo cual empezaron a planificar trabajar juntos.

Sus inicios estuvieron en Vía X y luego en Chilevisión con “El Club de la Comedia”. Eso sí, no fue sencillo, pues el mismo día en que iban a grabar el primer sketch del programa, Pedro llegó con una mala noticia.

[ “El éxito, los egos, las malas decisiones”: Pedro Ruminot y Sergio Freire hablaron de su paso por el “Club de la comedia” ]

“Llega del hospital, le pregunto cómo le fue y dice ‘Tengo un tumor, tengo cáncer’. Todos decíamos que no puede ser esto, no lo podíamos creer. Yo te decía ‘No te podís morir ahora, con todo lo que hemos luchado’”, recordará Freire sobre el momento.

“Me dijeron que me quedaban 15 días de vida y pasé dos días llorando”, revelará Pedro, agregando que sintió miedo al no saber si iba a lograr sobrevivir a la enfermedad. Sin embargo, el optimismo de Freire lo animaba mucho, debido a que era el único que no lo miraba con cara de que se estaba muriendo.

Sergio Freire Gentileza Canal 13

“Yo sentía que no podíamos achacarnos porque con eso alimentábamos el tumor”, señalará Sergio.

Para darle ánimo, de hecho, Freire instó a Ruminot a protagonizar el sketch de “El hombre ardiente” de “El club de la comedia”, originalmente escrito para que lo interpretara Sergio. “Me dice ‘Vístete y hazlo’, yo estaba sin pelo y sin cejas. Insistió mucho en que yo siguiera trabajando, y eso me ayudó mucho. Era como que yo estaba en una silla de ruedas y necesitaba que me llevaran, no tenía la fuerza para empujarme solo. Sergio me llevaba, era un apoyo muy grande. No creo que lo hubiera podido hacer solo. Yo grababa monólogos, vomitaba, quimio, grababa, vomitaba”, revelará Pedro, admitiendo que Sergio Freire ha sido un milagro en su vida.

“Sergio es una de las personas más importantes de mi vida. Si no me hubiera encontrado con él, no estaría haciendo esto. Necesitaba mi dupla y la vida me la entregó”, dirá.