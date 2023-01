“Se robó todo Chile”: A Mauricio Israel lo trataron de “Ladrón” en pleno programa en vivo

En Sígueme y Te Sigo, tienen una sección llamada Sin Censura que no es otra cosa que permitir recibir llamados de sus televidentes para que estos hablen cual opinólogos sobre los distintos temas que tratan en el programa de TV+.

El tema es que jamás imaginaron el inesperado llamado que recibieron en la tarde de hoy, cuando un televidente que se identificó como “Guillermo” llamó para saludarlos y hacer una apreciación al hueso, pero de Mauricio Israel, a quien trató sin filtro de “Ladrón” con todas sus letras.

Todo sucedió cuando el animador Francisco Kaminski tomó su teléfono para contestar llamadas del público y así escucharlos al aire “sin censura”. Fue así como empezaron a escuchar la voz de “Guillermo”, quien quería enviarles un muy especial saludo que los dejó casi sin palabras.

Primero, el hombre felicitó al programa enviando “todas las buenas vibras” a los panelistas, excepto a uno. “ Y al ladrón de Mauricio Israel que se robó todo Chile... Me imagino que es hermoso contratar ladrones”, disparó sin piedad por el teléfono.

“Usted está expulsado”

Interpelado directamente por el hombre que llamó, Maurició Israel no se quedó callado, porque tras escuchar que lo trataban de “ladrón” respondió: “Ya, pero cuidado, con respeto poh, compadre. Bloqueado por hueón”, dijo molesto y agregó “señor, como me robé todo Chile usted está expulsado... Está bien, yo no tengo rollos”, dijo tratando salir del paso.

“Aquí le ponemos el pecho a las balas, señores”, agregó el opinólogo, que minutos antes había acusado a Shakira por el supuesto plagio en su nueva canción: “¡Deja de robar!”, había dicho, según consignó La Cuarta.

Aunque Mauricio Israel parecía no sentirse afectado, Kaminski defendió su decisión de cortar al sujeto. “Los garabatos y las faltas de respeto no las vamos a aceptar nunca, estemos o no de acuerdo”, finalizó.