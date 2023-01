Vale Caballero se casó por el civil y su look lo eligió con ayuda de sus fans de redes: “Se siente raro”

Un ansiado paso en su relación de ocho años con su pareja holandesa dio este jueves la influencer y exfigura de “El último pasajero” y “Pasapalabra”, Valentina Caballero, quien se casó en ceremonia civil con Sami Hamoudi.

La joven youtuber e instagramer formalizó su relación con Hamoudi en una sencilla ceremonia que, como era de esperar, reveló a sus seguidores de plataformas sociales, quienes incluso la apoyaron en un tema complejo para Valentina.

Inexperta en matrimonios

“Yo no sabía cómo hay que vestirse para el civil así que hice una encuesta (en Instagram) preguntándole a mis seguidores cuál era la onda, si uno se vestía de blanco o daba lo mismo el color”, contó Valentina en entrevista con lun.com, donde reconoció este viernes que tal asesoría de sus fans resultó crucial para elegir correctamente su discreto outfit para contraer nupcias con Sami.

Vale Caballero se casó este jueves por el Civil. Fuente: Instagram @vale_caballero.

“Me comentaron que en realidad la opción era libre. Me probé vestidos de todos colores y al final, elegí uno blanco de lino, elegante y veraniego. Quería un outfit casual porque usaré algo más producido para el matrimonio que es en marzo”, contó Caballero, quien por desconocimiento debió improvisar junto a su pareja en uno de los ceremoniales tradicionales del matrimonio.

Sami Hamoudi y Valentina Caballero. Fuente: Instagram @vale_caballero.

“No sabíamos que había que decir los votos. Así que improvisamos y yo le hablé en inglés a Sami. Ahí el oficial dijo: ‘¿Cómo el novio no habla español? Entonces no se pueden casar’, y le tuvimos que explicar que sí sabe español. Todos se rieron”, reveló la influencer, quien reconoce no caer en cuenta de su nuevo estado.

“Se siente raro, pero con Sami llevamos ocho años, cuatro viviendo juntos y es como si hubiéramos estado casados de toda la vida. Estoy muy feliz”, afirmó Valentina, quien debió enfrentar otro inconveniente en la ceremonia debido a una intervención quirúrgica.

Vale Caballero. Fuente: Instagram @vale_caballero.

“Estoy bien. Todavía estoy con muletas (tras ser operada de la cadera), luego parto con kinesiólogo y el plan es estar bien para marzo y poder bailar con todo en el matrimonio”, finalizó.